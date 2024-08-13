Молчание Гетманцева: почему глава налогового комитета игнорирует нарушения одного из руководителей ГНС

В последнее время в обществе возникает все больше вопросов относительно возможных преступлений и.о. заместителя Государственной налоговой службы (ГНС) Евгения Сокура. На этом фоне особенно примечательным является молчание председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пишет УНН.

Контекст

Ранее СМИ сообщили, что Сокур в очередной раз незаконно лишил лицензии украинское предприятие. После того, как и.о. заместителя председателя ГНС пошел на незаконное лишение лицензии "Укртатнафту", что по версии следствия вероятно повлекло тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства, Сокур снова прибегнул к нарушению. На этот раз он отобрал лицензию у "Червонослободского спиртзавода". Суд первой инстанции подтвердил незаконность действий налоговика.

Несмотря на громкий скандал на фоне беззакония, которое совершают налоговики, нет никакой реакции от Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Его председатель Даниил Гетманцев в своих соцсетях постоянно освещает работу налоговиков и даже иногда комментирует задержание работников ГНС на коррупционных преступлениях.

Однако в случае с Сокуром он почему-то молчит. Хотя доподлинно известно, что Гетманцев активно отслеживает трудовой путь своего бывшего помощника и даже одним из первых сообщил о нападении, которое якобы совершили на Сокура.

Не исключено, что молчание главы налогового комитета Рады вызвано с тем, что его тесно связывают с и.о. замглавы ГНС. Сокура, в частности, называют ставленником и правой рукой Гетманцева.

По словам экспертов, именно Сокур отвечает за кадровую политику в налоговой и согласовывает с бывшим шефом всех кандидатов.

Как глава комитета, Гетманцев должен нести ответственность за контроль над деятельностью налоговой службы и ее должностных лиц. Его молчание относительно нарушений Сокура может свидетельствовать о попытке избежать внимания к проблеме, которая может быть более глубокой, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы избежать дальнейшего подрыва доверия к власти, Даниилу Гетманцеву следует сделать публичные заявления и инициировать расследование в отношении Евгения Сокура. Это позволит продемонстрировать, что власть действительно готова бороться с коррупцией, независимо от того, кого это касается.

В итоге, молчание Гетманцева не только подрывает доверие к нему лично, но и ставит под сомнение эффективность борьбы с коррупцией в Украине. Общественность имеет право знать правду, и эта правда должна быть озвучена без всяких исключений.

Напомним

УНН ранее рассказывал, что против Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). И.о. заместителя председателя ГНС 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур. Несмотря на это Сокур остается работать в должности.