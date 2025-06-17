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Множественное гражданство: Рада завтра планирует голосовать за закон в целом

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Рада планирует принять закон о множественном гражданстве 18 июня. Вице-премьер Чернышов заверил, что это не приведет к оттоку украинцев за границу.

Множественное гражданство: Рада завтра планирует голосовать за закон в целом

Народные депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту о множественном гражданстве, и завтра, 18 июня, планируется его принятие в целом. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

№11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине. Начали рассмотрение поправок и завтра голосование в целом

- сообщил Железняк.

Дополнение

В декабре прошлого года, парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине.

Законопроект о множественном гражданстве должны были рассмотреть во втором чтении еще на прошлой неделе. Он не попал в сессионный зал парламента из-за того, что окончательная версия еще не готова. Сейчас его дорабатывают, в частности, идет согласование определенных норм. Источник в ВР отметил, что надеется, что законопроект успеют доработать до 17-18 июня.

Вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев подчеркивал, что введение множественного гражданства не несет рисков массового выезда украинцев за границу. Напротив, этот закон является логичным шагом в контексте работы с украинской диаспорой, а также ответом на демографические вызовы. Правительство рассчитывает, что благодаря реформам, экономическому развитию и послевоенному восстановлению страны, украинцы, наоборот, будут возвращаться домой.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
Алексей Чернышов
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
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