Множественное гражданство: Рада завтра планирует голосовать за закон в целом

Рада планирует принять закон о множественном гражданстве 18 июня. Вице-премьер Чернышов заверил, что это не приведет к оттоку украинцев за границу.

Народные депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту о множественном гражданстве, и завтра, 18 июня, планируется его принятие в целом. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН. №11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине. Начали рассмотрение поправок и завтра голосование в целом - сообщил Железняк. Дополнение В декабре прошлого года, парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине. Законопроект о множественном гражданстве должны были рассмотреть во втором чтении еще на прошлой неделе. Он не попал в сессионный зал парламента из-за того, что окончательная версия еще не готова. Сейчас его дорабатывают, в частности, идет согласование определенных норм. Источник в ВР отметил, что надеется, что законопроект успеют доработать до 17-18 июня. Вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев подчеркивал, что введение множественного гражданства не несет рисков массового выезда украинцев за границу. Напротив, этот закон является логичным шагом в контексте работы с украинской диаспорой, а также ответом на демографические вызовы. Правительство рассчитывает, что благодаря реформам, экономическому развитию и послевоенному восстановлению страны, украинцы, наоборот, будут возвращаться домой.