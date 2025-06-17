Множинне громадянство: Рада завтра планує голосувати за закон в цілому

Народні депутати розпочали розгляд правок до законопроєкту про множинне громадянство, і завтра, 18 червня, планується його ухвалення в цілому. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

№11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні. Почали розгляд правок і завтра голосування в цілому - повідомив Железняк.

Доповнення

В грудні минулого року, парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.

Законопроєкт про множинне громадянство мали розглянути у другому читанні ще минулого тижня. Він не потрапив до сесійної зали парламенту через те, що остаточна версія ще не готова. Наразі його доопрацьовують, зокрема, іде погодження певних норм. Джерело у ВР зазначило, що сподівається, що законопроєкт встигнуть доопрацювати до 17-18 червня.

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголошував, що запровадження множинного громадянства не несе ризиків масового виїзду українців за кордон. Навпаки цей закон є логічним кроком у контексті роботи з українською діаспорою, а також відповіддю на демографічні виклики. Уряд розраховує, що завдяки реформам, економічному розвитку та післявоєнному відновленню країни, українці, навпаки, повертатимуться додому.