Множинне громадянство: Рада завтра планує голосувати за закон в цілому
Київ • УНН
Рада планує ухвалити закон про множинне громадянство 18 червня. Віцепрем’єр Чернишов запевнив, що це не призведе до відтоку українців за кордон.
Народні депутати розпочали розгляд правок до законопроєкту про множинне громадянство, і завтра, 18 червня, планується його ухвалення в цілому. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
№11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні. Почали розгляд правок і завтра голосування в цілому
Доповнення
В грудні минулого року, парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.
Законопроєкт про множинне громадянство мали розглянути у другому читанні ще минулого тижня. Він не потрапив до сесійної зали парламенту через те, що остаточна версія ще не готова. Наразі його доопрацьовують, зокрема, іде погодження певних норм. Джерело у ВР зазначило, що сподівається, що законопроєкт встигнуть доопрацювати до 17-18 червня.
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголошував, що запровадження множинного громадянства не несе ризиків масового виїзду українців за кордон. Навпаки цей закон є логічним кроком у контексті роботи з українською діаспорою, а також відповіддю на демографічні виклики. Уряд розраховує, що завдяки реформам, економічному розвитку та післявоєнному відновленню країни, українці, навпаки, повертатимуться додому.