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Множинне громадянство: Рада завтра планує голосувати за закон в цілому

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Рада планує ухвалити закон про множинне громадянство 18 червня. Віцепрем’єр Чернишов запевнив, що це не призведе до відтоку українців за кордон.

Множинне громадянство: Рада завтра планує голосувати за закон в цілому

Народні депутати розпочали розгляд правок до законопроєкту про множинне громадянство, і завтра, 18 червня, планується його ухвалення в цілому. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

№11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні. Почали розгляд правок і завтра голосування в цілому

- повідомив Железняк.

Доповнення

В грудні минулого року, парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.

Законопроєкт про множинне громадянство мали розглянути у другому читанні ще минулого тижня. Він не потрапив до сесійної зали парламенту через те, що остаточна версія ще не готова. Наразі його доопрацьовують, зокрема, іде погодження певних норм. Джерело у ВР зазначило, що сподівається, що законопроєкт встигнуть доопрацювати до 17-18 червня.

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголошував, що запровадження множинного громадянства не несе ризиків масового виїзду українців за кордон. Навпаки цей закон є логічним кроком у контексті роботи з українською діаспорою, а також відповіддю на демографічні виклики. Уряд розраховує, що завдяки реформам, економічному розвитку та післявоєнному відновленню країни, українці, навпаки, повертатимуться додому.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Чернишов Олексій Михайлович
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Железняк Ярослав Іванович
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