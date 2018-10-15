Минобороны: на складах под Ичней наблюдаются 1-2 взрыва в час

"Интенсивность отдельных взрывов на технической территории 6-го арсенала по сравнению с прошлыми сутками существенно уменьшилась. С 6-00 утра до 12-00 часов наблюдаются незначительные единичные взрывы в очагах тления с периодичностью 1,2 взрыва в час", - говорится в сообщении.



При этом в Минобороны отметили, что интенсивность взрывов на технической территории уменьшилась более чем 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлых суток.



"В некоторые часы не было зафиксировано ни одного взрыва. С утра на территории арсенала работают, пожарные танки, инженерная и специальная техника ВС Украины", - отметили в МОУ.



Напомним, с начала текущих суток на очаги тления на артскладах под Ичней самолетами сброшено 16 тонн воды.



Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии .