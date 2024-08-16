Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV

К эксплуатации в Силах обороны допустили бронированную инженерную машину BuffaloMPV. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В Министерстве обороны Украины кодифицировали, допустили к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину BuffaloMPV. Этот бронеавтомобиль называют одним из самых безопасных в мире - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве рассказали, что Buffalo MPV - инженерная машина Армии США, изготовленная по технологии MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад).

Это класс военных автомобилей с повышенной баллистической защитой. Машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно бронеавтомобили состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов.

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Сейчас инженерные бронеавтомобили этой модели находятся на вооружении армий Канады, Франции, Италии, Пакистана, Великобритании. Buffalo MPV относится к машинам III категории защиты по стандарту STANAG 4569 и выдерживает подрыв на мине с силой взрыва, эквивалентной 20 кг тротила.

Окна защищены 15-сантиметровым пуленепробиваемым стеклом, а бронекапсула изготовлена из композитной брони, дополнительно защищенной кумулятивными решетками.

Также машина оснащена 9-метровым манипулятором с вмонтированной камерой и сенсорами для обезвреживания взрывчатых средств.

Напомним

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ первый отечественный роботизированный комплекс пожаротушения. Робот может работать на расстоянии до 2 км от оператора и использоваться в опасных ситуациях.