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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 13:10  •  17207 просмотра

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Минобороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV. Этот бронеавтомобиль, изготовленный по технологии MRAP, считается одним из самых безопасных в мире.

К эксплуатации в Силах обороны допустили  бронированную инженерную машину BuffaloMPV. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали 

В Министерстве обороны Украины кодифицировали, допустили к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину BuffaloMPV. Этот бронеавтомобиль называют одним из самых безопасных в мире

- говорится в заявлении министерства.

В ведомстве рассказали, что Buffalo MPV - инженерная машина Армии США, изготовленная по технологии MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад).

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Это класс военных автомобилей с повышенной баллистической защитой. Машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно бронеавтомобили состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов.  

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Сейчас инженерные бронеавтомобили этой модели находятся на вооружении армий Канады, Франции, Италии, Пакистана, Великобритании. Buffalo MPV относится к машинам III категории защиты по стандарту STANAG 4569 и выдерживает подрыв на мине с силой взрыва, эквивалентной 20 кг тротила.

Окна защищены 15-сантиметровым пуленепробиваемым стеклом, а бронекапсула изготовлена из композитной брони, дополнительно защищенной кумулятивными решетками.

Также машина оснащена 9-метровым манипулятором с вмонтированной камерой и сенсорами для обезвреживания взрывчатых средств.

Напомним

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ первый отечественный роботизированный комплекс пожаротушения. Робот может работать на расстоянии до 2 км от оператора и использоваться в опасных ситуациях.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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armiya-soedinennikh-shtatov-amerikiАрмия Соединенных Штатов Америки
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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