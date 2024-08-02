Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль «Джура» отечественной разработки, предназначенный для выполнения различных тактических задач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

«Джура» имеет шасси „Toyota Land Cruiser 70“, на которое установили специально разработанную бронекапсулу - она обеспечивает уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели.

В Минобороны указали, что легкий бронеавтомобиль является компактным, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля - более 650 км.

В зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, проведения эвакуации раненых и тому подобное.

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