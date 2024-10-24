Минобороны: аудит военной помощи США в виде запчастей не выявил значительных отклонений

Министерство обороны Украины и Пентагон провели аудит учета и использования американских запчастей, поставляемых в ВСУ как международная военная помощь, значительных отклонений не выявлено, сообщили в Минобороны в четверг, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что аудиторы Минобороны Украины во взаимодействии с Офисом Генерального инспектора Департамента обороны США исследовали процесс учета и использования американских запасных частей, которые заказываются и поставляются в ВСУ как международная военная помощь.

Исследованием процесса значительных отклонений не идентифицировано. Но мы установили пробел в нормативной базе, который затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь. Сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов - отметил директор Департамента внутреннего аудита МОУ полковник Александр Титковский.

По его словам, также рассматривается возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет такой помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы безопасности помощи Украине (Security Assistance Group - Ukraine).

Сообщается, что уже готовится меморандум между Минобороны Украины и Офисом Генинспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту. Документ должен усилить контроль за помощью по безопасности Украине и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины, указали в Минобороны.

Справочно

Security Assistance Group - Ukraine (SAG-U) - группа, основанная Министерством обороны США в ноябре 2022 года для координации передачи оборудования и обеспечения тренировки ВСУ.