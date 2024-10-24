Міноборони: аудит щодо військової допомоги США у вигляді запчастин не виявив значних відхилень
Київ • УНН
Міноборони України та Пентагон провели аудит щодо американських запчастин для ЗСУ. Значних відхилень у процесі обліку та використання міжнародної військової допомоги не виявлено.
Міністерство оборони України та Пентагон провели аудит обліку і використання американських запчастин, що постачаються у ЗСУ як міжнародна військова допомога, значних відхилень не виявлено, повідомили у Міноборони у четвер, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що аудитори Міноборони України у взаємодії з Офісом Генерального інспектора Департаменту оборони США дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до ЗСУ як міжнародна військова допомога.
Дослідженням процесу значних відхилень не ідентифіковано. Натомість ми встановили прогалину у нормативній базі, яка ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога. Зараз за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів
За його словами, також розглядається можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, що інтегрує облік такої допомоги служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні (Security Assistance Group – Ukraine).
Повідомляється, що вже готується меморандум між Міноборони України та Офісом Генінспектора Департаменту оборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту. Документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України, вказали у Міноборони.
Довідково
Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U) – група, заснована Міністерством оборони США в листопаді 2022 року для координації передачі обладнання і забезпечення тренування ЗСУ.