Министры ЕС не примут декларацию Восточного партнерства из-за Азербайджана

“Послы ЕС встречаются сегодня утром перед встречей министров иностранных дел, чтобы обсудить декларацию Восточного партнерства. Похоже, что ее статус будет приуменьшен до так называемого заявления председателя, поскольку Азербайджан недоволен её текстом”, — написал журналист.

Как сообщал УНН, Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина на этой неделе, 13-14 мая, отмечают десятую годовщину Восточного партнерства.





the #EaP celebratory statement has been downgraded to a chairman's statement. #Ukraine #Belarus #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 мая 2019 г.