Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан

"Посли ЄС зустрічаються сьогодні вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, щоб обговорити декларацію Східного партнерства. Схоже, що її статус буде зменшений до так званої заяви голови, оскільки Азербайджан незадоволений її текстом", - написав журналіст.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна на цьому тижні, 13-14 травня, відзначають десяту річницю Східного партнерства.





the #EaP celebratory statement has been downgraded to a chairman 's statement. #Ukraine #Belarus #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 травня 2019 р