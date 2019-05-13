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Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан

Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан

Київ • УНН

 • 11843 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Декларація за підсумками сьогоднішнього саміту "Східного партнерства" в Брюсселі може не бути прийнята міністрами закордонних справ Євросоюзу через те, що текст документа не підійшов Азербайджану. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Посли ЄС зустрічаються сьогодні вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, щоб обговорити декларацію Східного партнерства. Схоже, що її статус буде зменшений до так званої заяви голови, оскільки Азербайджан незадоволений її текстом", - написав журналіст.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна на цьому тижні, 13-14 травня, відзначають десяту річницю Східного партнерства.

the #EaP celebratory statement has been downgraded to a chairman 's statement. #Ukraine #Belarus #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 травня 2019 р

Українські Національні Новини

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