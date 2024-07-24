Министр национальной обороны Польши, глава Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш заявил, что для Польши конец войны означает только победу Украины, а также отметил необходимость решения исторических вопросов для вступления Украины в ЕС, сообщает польское издание Polsat News, пишет УНН.

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Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал текущую ситуацию на украинском фронте. Он четко заявил, что для нас "конец войны означает только победу Украины". "Любой другой случай все еще является прямой угрозой войны для Польши", - подчеркнул он.

Глава Минобороны Польши выразил удовлетворение тем, что техника поступает в Украину, но также признал, что прорыва нет, а риск катастрофы возрастает перед осенью и зимой из-за масштабного разрушения критической инфраструктуры.

"Здесь встает вопрос безопасности Польши и безопасности Европы", - добавил он.

В этом же контексте глава Польской крестьянской партии (PSL) отметил, что "Польша поддерживает Украину, насколько может, хотя в наших отношениях не все идеально из-за нерешенности исторических вопросов", указывает издание. "По его мнению, реальная политика должна поставить ультиматум. Вхождения Украины в Евросоюз не будет, если не будет решен "Волынский вопрос", - отмечает издание.

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