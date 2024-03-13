Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности под председательством вице-премьер-министра Александра Кубракова вместе с представителями Минприроды, ГАЗО, Минагрополитики и ГСЧС согласовали предотвращение лесных пожаров.

По итогам обсуждения чиновниками анонсировано обеспечение защиты лесов, торфяников и сельхозугодий в течение 2024 года. Кроме того будет активизирована разъяснительная работа с населением о соблюдении требований пожарной безопасности, передает УНН с ссылкой на Правительственный портал.

Детали

В рамках заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций правительством рассмотрен ряд тем, в частности - предотвращение лесных пожаров.

Минприроды, ГАЗО, Минагрополитики и ГСЧС выступили с докладами.

Принят ряд решений:

Планируется выполнение комплексных планов действий по противопожарной защите лесов, торфяников и сельхозугодий в течение 2024 года.

Будут осуществлены профилактические и предупредительные мероприятия,

Также поручено активизировать разъяснительную работу с населением о соблюдении требований пожарной безопасности; через медиа объяснить ответственность за соответствующие нарушения.

Дополнение

Также члены комиссии ознакомились с результатами технической инвентаризации защитных сооружений гражданской защиты.

Напомним,

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила запрет на посещение мест массового отдыха на водных объектах в нескольких областях Украины из-за военного положения.

Комиссия "решила продлить действие запрета посещения мест массового отдыха населения на водных объектах Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей".

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