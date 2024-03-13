Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  57619 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  63639 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  102154 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105758 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106040 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121281 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120437 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118704 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29919 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124655 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  300876 просмотра

Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением

Правительство согласовало меры по предотвращению лесных пожаров, защиты торфяников и сельскохозяйственных угодий до 2024 года, а также усиление информационно-разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

Общество •   •  7865 просмотра
Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением

Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал новый грантовый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" с бюджетом 10 млн грн, целью которого является поддержка до 80 предпринимателей в 13 регионах Украины, с фокусом на ветеранов, военнослужащих и членов их семей.

Общество •   •  5485 просмотра
Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с корейской компанией для обеспечения ВСУ транспортом

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с корейской компанией KG Mobility Corp (SsangYong) по закупке транспортных средств, в частности пикапов, для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9336 просмотра
"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с корейской компанией для обеспечения ВСУ транспортом

В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла

Еще один вице-президент "лукойла" виталий робертус скоропостижно скончался в возрасте 53 лет. Он пополнил череду загадочных смертей топ-менеджеров российских энергетических компаний с начала войны в Украине.

Новости Мира •   •  7713 просмотра
В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла

В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

Беларусь объявила неделю сборов резервистов, причем более 200 резервистов уже направлены в такие воинские части, как механизированные бригады и полки связи, что свидетельствует об усилении военной активности.

Война •   •  10106 просмотра
В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал

Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара, который разрушил жилые дома и магазин в Волчанске.

Война •   •  9533 просмотра
Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал

Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго

Украинская промышленность увеличила потребление электроэнергии во время отопительного сезона на 23% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об успешной ремонтной кампании и стабильном энергоснабжении.

Война •   •  12331 просмотра
Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго

Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн

Во Львовской области полиция разоблачила схему незаконного оборота наркотиков, действовавшую из исправительной колонии, изъяв каннабис на 10 миллионов гривен и задержав всех членов преступной группировки.

Криминал и ЧП •   •  9491 просмотра
Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн

Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро

Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений свидетельствуют о долговременных процессах, которые привели к разрушению тоннеля синей ветки Киевского метрополитена. Своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать аварийной ситуации.

Общество •   •  11581 просмотра
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро

"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов

Председатель Верховной Рады допускает возможность изменения системы мобилизационной брони, чтобы она зависела от уровня дохода человека, но скептически относится к этой идее в историческом аспекте.

Война •   •  12977 просмотра
"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов