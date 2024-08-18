МИД РФ отрицает срыв тайных переговоров с Украиной

Министерство иностранных дел рф отреагировало на статью американского издания Washington Post о том, что военная операция Украины в Курской области якобы сорвала тайные переговоры между странами. Говорят, что таких переговоров не было, и напоминают о требованиях, которые выдвинул глава россии владимир путин для прекращения огня. Об этом говорится на сайте МИД россии, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь МИД рф Мария Захарова утверждает, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего». Она подчеркнула, что никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и Украиной по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры «не велось и не ведется».

Также Захарова напомнила, что глава России Владимир Путин выдвинул требования для прекращения огня, которые она назвала «очень щедрой мирной инициативой». Среди этих требований - отказ Украины от четырех областей и Крыма, отказ от членства в НАТО, отмена санкций и «прекращение дискриминации русскоязычных граждан», что, очевидно, предусматривало введение русского как второго государственного.

Контекст

Издание Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников пишет, что Украина и Россия якобы намеревались отправить в августе делегации в Катар для косвенных переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако операция на Курщине якобы сорвала их.

Український наступ на Курщину зірвав таємні переговори з рф про часткове припинення вогню – WP