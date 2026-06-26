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«Мы можем быть где угодно»: в полку «Рейд» СБС раскрыли секрет эффективности дронов deep strike

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

413-й полк беспилотных систем "Рейд" впервые продемонстрировал журналистам подготовку и запуск дальнобойных БПЛА. Военные подчеркивают преимущество украинских дронов, которые позволяют быстро разворачивать пусковые позиции с любой местности.

«Мы можем быть где угодно»: в полку «Рейд» СБС раскрыли секрет эффективности дронов deep strike
Сергей Окунев / NV

413-й отдельный полк беспилотных систем "Рейд" впервые показал журналистам, как происходит подготовка и запуск дальнобойных беспилотников для ударов по территории России. Военные подчеркивают, что одним из ключевых преимуществ таких операций является использование украинских БПЛА, которые позволяют быстро разворачивать пусковые позиции и запускать дроны практически с любой местности, пишет УНН.

Батальон полка "Рейд" для deep strike

Как отмечается в репортаже NV, полк "Рейд" входит в Силы беспилотных систем ВСУ и среди прочего систематически наносит удары deep strike по территории России. Во второй половине 2025 года в рядах полка был создан батальон, который должен был перевести работу в сегменте deep strike на системный и более масштабный уровень.

За несколько месяцев работы бойцы батальона успели присоединиться к наиболее успешным и "громким" ударам по РФ. Среди них — атака на нефтеналивную станцию в Туапсе, уничтожение значительной части порта Усть-Луга, недавняя атака на Москву и несколько успешных атак на корабли оккупантов. 

Командир батальона с позывным Шульц отмечает, что такие удары — это не только их заслуга.

"Понимаете, эта отрасль — как оркестр. Хорошая музыка будет только тогда, когда хорошо и слаженно играют все музыканты, все инструменты. Нельзя сказать: „А я играл отлично!", если у остальных музыка плохая. У нас сейчас коллеги по цеху, по этому направлению — их уже не так мало. И результат есть, вы его видите, только потому, что у нас слаженные действия. Поэтому нельзя сказать: „Подразделение Шульца уничтожило Туапсе", — или что-то подобное. Это действительно командная работа", — отметил он.

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Преимущество украинских deep strike в мобильности

Одним из самых распространенных беспилотников для deep strike является именно БПЛА компании Fire Point. Его главная особенность – система запуска с помощью реактивного ускорителя, которая не требует специально подготовленных площадок. Командир deep strike экипажа 413-го полка "Рейд" с позывным "Кекс" подчеркнул, что именно это дает украинским военным серьезное преимущество над противником.

"Плюсов именно (дронов – ред.) FP – множество. Нам есть с чем сравнивать. Именно запуск, да, – это огромное преимущество. Во-первых, довольно быстро происходит развертывание, подготовка к пускам. Во-вторых, мы не привязаны к каким-то крупным инфраструктурным объектам. Дело в том, что мы можем быть где угодно. Это очень сильно усложняет врагу поиск нас", – рассказал военный.

По его словам, даже если россиянам удастся установить место запуска после выполнения задачи, это уже не поможет.

"Также если точка нашего запуска будет скомпрометирована, но уже после того, как запуски произошли – это почти не создает нам проблем. Завтра нас здесь уже не будет. Дело не в том, что мы можем изменить локацию завтра. Дело в том, что мы точно изменим ее" ", — отметил "Кекс".

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Военные также применяют дальнобойные ударные БПЛА Ан-196 Лютий, однако требования к их запуску отличаются. Запуск этих дронов осуществляется с шасси, что предполагает определенные критерии для места старта. По словам военных, нужна ровная поверхность, определенный ландшафт и дорожное покрытие. Но даже в таком случае точек запуска может быть довольно много, однако враг знает хотя бы ориентировочные критерии, по которым можно отслеживать локации.

Ударные беспилотники FP запускаются с помощью реактивного ускорителя, что позволяет осуществлять пуски с дороги, открытого поля или берега реки. После старта ускоритель мгновенно разгоняет беспилотник, а далее его на маршрут выводит основной двигатель.

В полку также отмечают, что скорость развертывания экипажей напрямую влияет на их безопасность. По данным NV, некоторые другие дальнобойные системы требуют многочасовой подготовки непосредственно на позиции, тогда как FP позволяют значительно сократить это время и быстро покинуть район запуска после выполнения задачи.

Украина обогнала Россию по deep strike

Командир "Шульц" отмечает, что его подразделение продолжает увеличиваться, в том числе и в направлении deep strike. По его словам, это совпадает со значительным увеличением производства украинских дронов – как уже упомянутых "Лютого" и FP, так и менее известных, но эффективных систем. 

Издание отмечает, что в апреле 2026 года французский аналитик Клеман Молен заявил, что Украина уже обогнала Россию по ударам дронов deep strike. 

Стоит отметить, что в июне СБС усилили атаки на объекты на территории России. Одна из  атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории России, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае РФ было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля. После этих атак московский НПЗ не будет функционировать минимум полгода.

Также в РФ сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ (бывший антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Кроме того, нижегородский НПЗ – завод NORSI – прекратил  работу на неопределенный срок после украинской атаки.

После серии украинских ударов по российским НПЗ у россиян начались проблемы с топливом.

 

Юлия Мельник

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