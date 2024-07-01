россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС - Экономический и социальный совет ООН, один из шести главных органов ООН. Это голосование демонстрирует, что международным преступникам не место в международных органах. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Сегодня завершился 26-й тур голосования, в котором россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН.

Это голосование в очередной раз демонстрирует, что россия может биться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международным преступникам не место в международных органах", - заявил Кулеба.

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Глава МИД Украины подчеркнул, "наша преданность целям и принципам Устава ООН остается непоколебимой".

"Мы продолжаем продвигать эти цели при неизменной поддержке наших международных партнеров", - резюмировал он.