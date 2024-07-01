Міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах: рф не обрали до Економічної та соціальної ради ООН
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, росія не була обрана до ЕКОСОР, одного з шести головних органів ООН, що свідчить про те, що міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах.
росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР - Економічної та соціальної ради ООН, одного з шести головних органів ООН. Це голосування демонструє, що міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Сьогодні завершився 26-й тур голосування, в якому росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР, одного з шести головних органів ООН.
Це голосування вкотре демонструє, що росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах", - заявив Кулеба.
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Глава МЗС України наголосив, "наша відданість цілям і принципам Статуту ООН залишається непохитною".
"Ми продовжуємо просувати ці цілі за незмінної підтримки наших міжнародних партнерів", – резюмував він.