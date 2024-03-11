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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах

Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:33  •  11038 просмотра

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Международная доставка водительских удостоверений для украинцев теперь доступна еще в 5 странах: Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

С 11 марта услуга международной доставки водительских удостоверений стала доступной для украинцев еще в пяти государствах, а именно: Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Международная доставка водительского удостоверения уже в 27 странах Европы. С сегодняшнего дня эта услуга доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии

- написал Клименко в соцсетях.

Он напомнил, что услугу запустили почти пять месяцев назад, чтобы украинцы за рубежом имели возможность быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей. 

Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодня украинцы обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки. 

Напомним

В октябре прошлого года Украина запустила услугу доставки водительского удостоверения за рубежом. Сначала услуга была доступна в Польше.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоНаши за границей
telegramТелеграмма
ihor-klymenkoИгорь Клименко
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
gretsiyaГреция
portugaliyaПортугалия
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
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