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Meta предстанет перед антимонопольным судом из-за покупки Instagram и WhatsApp

Meta предстанет перед антимонопольным судом из-за покупки Instagram и WhatsApp

Киев  •  УНН

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Федеральная торговая комиссия США подала иск против Meta из-за монополизации рынка соцсетей. Судья отклонил ходатайство Meta о прекращении дела, обвиняя компанию в подавлении конкуренции из-за приобретения Instagram и WhatsApp.

Владелец Facebook Meta Platforms должен предстать перед судом по иску Федеральной торговой комиссии США, требующей его разделения из-за утверждений о том, что он купил Instagram и WhatsApp, чтобы подавить растущую конкуренцию в социальных сетях, постановил судья в Вашингтоне в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Судья Джеймс Боасберг в значительной степени отклонил ходатайство Meta о прекращении дела, поданного против Facebook в 2020 году во время администрации Трампа, утверждая, что компания действовала незаконно, чтобы сохранить свою монополию в социальной сети.

Meta, тогда известная как Facebook, переплатила за Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, чтобы устранить зарождающиеся угрозы вместо того, чтобы конкурировать самостоятельно в мобильной экосистеме, утверждает FTC.

Боасберг оставил это заявление в силе, но отклонил утверждение FTC о том, что Facebook укрепляет свое доминирование, ограничивая доступ сторонних разработчиков приложений к платформе, если они не соглашаются не конкурировать с ее основными сервисами.

"Мы уверены, что доказательства в суде покажут, что приобретение Instagram и WhatsApp было полезным для конкуренции и потребителей", - заявил в среду представитель Meta.

Представитель FTC Дуглас Фаррар заявил, что дело, возбужденное при администрации Трампа и доработанное при Байдене, "является двухпартийной попыткой ограничить монопольную власть Meta и восстановить конкуренцию, чтобы обеспечить свободу и инновации в экосистеме социальных сетей".

На суде Meta не будет разрешено утверждать, что приобретение WhatsApp усилило конкуренцию путем укрепления ее позиций против Apple и Google, постановил Боасберг.

Дата судебного разбирательства по делу не назначена.

Дополнение

Meta призвала судью закрыть все дело, заявив, что оно основывалось на слишком узком взгляде на рынки социальных сетей и не принимала во внимание конкуренцию со стороны TikTok от ByteDance, YouTube, X от Google и LinkedIn от Microsoft.

Это дело является одним из пяти громких судебных исков, в которых антимонопольные регуляторы FTC и Министерства юстиции США судятся с "бигтехом".

Amazon.com Inc и Apple обе находятся под судом, а Google Alphabet сталкивается с двумя исками, в том числе с одним, в котором судья недавно постановил, что компания незаконно препятствовала конкуренции среди поисковых систем.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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