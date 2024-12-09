Мерц о создании контактной группы в Европе по Украине: должен отработать в первую очередь политически наши позиции

Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что очень важно образовать контактную группу по Украине в Европе. Группа должна отработать в первую очередь политически позиции, как говорить с США, когда с января президентом будет Дональд Трамп. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН.

Я принимаю предложение с большой заинтересованностью Президента Зеленского, что Дания может играть ощутимую роль. Очень важно, чтобы мы сейчас образовали такую контактную группу в Европе и не только на базе ЕС. Британия должна тоже присутствовать, потому что она является очень важным стратегическим партнером по НАТО - сказал Мерц.

Мерц отметил, что важно, чтобы данная контактная группа была образована как можно быстрее.

"Эта контактная группа должна отработать в первую очередь политически наши позиции, как поговорить с США, когда с января президентом будет Трамп. Это такие вопросы, которые надо обсуждать, но мне кажется, что сейчас – это самый важный вопрос, чтобы мы, как можно быстрее образовали такую контактную группу и чтобы она заработала", - заявил Мерц.

Дополнение

Зеленский поддержал идею руководителя ХДС/ХСС Мерса о создании контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши с целью восстановления справедливого и длительного мира для Украины. Зеленский предложил приобщить к этой группе Данию.