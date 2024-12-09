Мерц о создании контактной группы в Европе по Украине: должен отработать в первую очередь политически наши позиции
Киев • УНН
Лидер ХДС Германии Фридрих Мерц поддержал создание европейской контактной группы по Украине с участием Британии. Группа должна выработать общие позиции для диалога с США в случае победы Трампа.
Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что очень важно образовать контактную группу по Украине в Европе. Группа должна отработать в первую очередь политически позиции, как говорить с США, когда с января президентом будет Дональд Трамп. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН.
Я принимаю предложение с большой заинтересованностью Президента Зеленского, что Дания может играть ощутимую роль. Очень важно, чтобы мы сейчас образовали такую контактную группу в Европе и не только на базе ЕС. Британия должна тоже присутствовать, потому что она является очень важным стратегическим партнером по НАТО
Мерц отметил, что важно, чтобы данная контактная группа была образована как можно быстрее.
"Эта контактная группа должна отработать в первую очередь политически наши позиции, как поговорить с США, когда с января президентом будет Трамп. Это такие вопросы, которые надо обсуждать, но мне кажется, что сейчас – это самый важный вопрос, чтобы мы, как можно быстрее образовали такую контактную группу и чтобы она заработала", - заявил Мерц.
Дополнение
Зеленский поддержал идею руководителя ХДС/ХСС Мерса о создании контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши с целью восстановления справедливого и длительного мира для Украины. Зеленский предложил приобщить к этой группе Данию.