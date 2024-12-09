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Мерц о создании контактной группы в Европе по Украине: должен отработать в первую очередь политически наши позиции

Мерц о создании контактной группы в Европе по Украине: должен отработать в первую очередь политически наши позиции

Киев  •  УНН

 • 7411 просмотра

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Лидер ХДС Германии Фридрих Мерц поддержал создание европейской контактной группы по Украине с участием Британии. Группа должна выработать общие позиции для диалога с США в случае победы Трампа.

Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что очень важно образовать контактную группу по Украине в Европе. Группа должна отработать в первую очередь политически позиции, как говорить с США, когда с января президентом будет Дональд Трамп. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН.

Я принимаю предложение с большой заинтересованностью Президента Зеленского, что Дания может играть ощутимую роль. Очень важно, чтобы мы сейчас образовали такую контактную группу в Европе и не только на базе ЕС. Британия должна тоже присутствовать, потому что она является очень важным стратегическим партнером по НАТО

- сказал Мерц.

Мерц отметил, что важно, чтобы данная контактная группа была образована как можно быстрее.

"Эта контактная группа должна отработать в первую очередь политически наши позиции, как поговорить с США, когда с января президентом будет Трамп. Это такие вопросы, которые надо обсуждать, но мне кажется, что сейчас – это самый важный вопрос, чтобы мы, как можно быстрее образовали такую контактную группу и чтобы она заработала", - заявил Мерц.

Дополнение

Зеленский поддержал идею руководителя ХДС/ХСС Мерса о создании контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши с целью восстановления справедливого и длительного мира для Украины. Зеленский предложил приобщить к этой группе Данию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
fridrikh-mertsФридрих Мерц
donald-trampДональд Трамп
daniyaДания
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша