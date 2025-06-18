Мерц и Макрон высказались за усиление санкционного давления на россию

Странам "Большой семерки" необходимо усилить давление на Россию для достижения безусловного прекращения огня в Украине. Об этом заявили Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на их сообщения в социальной сети Х (Twitter).

Детали

"Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что США решат ввести дальнейшие санкции против России. Мы должны сделать все возможное, чтобы война против Украины закончилась как можно быстрее. Мяч на поле Москвы", - написал Мерц на платформе X по завершении специального заседания G7 в Канаде.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита.

"Мы вместе с президентом Зеленским на G7. Солидарны с украинцами после вчерашних массированных ударов России. Полон решимости усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на немедленное и безусловное прекращение огня, к которому готова Украина", - сообщил Макрон.

Напомним

Канада ввела масштабные санкции против 77 физических и 39 юридических лиц, причастных к агрессии РФ. Ограничения касаются почти 1000 товарных позиций и 201 судна теневого флота.

Великобритания ввела санкции против 10 физических лиц и организаций РФ, а также 20 судов. Новые меры усилят давление на кремль и сократят доходы от энергетики.

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