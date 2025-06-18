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Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на росію

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Лідери Франції та Німеччини наголосили на необхідності посилення тиску на росію для досягнення негайного припинення вогню в Україні. Канада та Британія вже ввели нові санкції проти рф.

Мерц і Макрон висловились за посилення санкційного тиску на росію

Країнам "Великої сімки" необхідно посилити тиск на Росію для досягнення безумовного припинення вогню в Україні. Про це заявили Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає УНН з посиланням на їхні дописи у соціальній мереж Х (Twitter).

Деталі

"Я повертаюся до Німеччини зі стриманим оптимізмом, що США вирішать запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб війна проти України закінчилася якнайшвидше. М'яч на полі Москви", - написав Мерц на платформі X по завершенні спеціального засідання G7 у Канаді.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту.

"Ми разом з президентом Зеленським на G7. Солідарні з українцями після вчорашніх масованих ударів Росії. Сповнені рішучості посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на негайне і безумовне припинення вогню, до якого готова Україна", - повідомив Макрон. 

Нагадаємо

Канада запровадила масштабні санкції проти 77 фізичних та 39 юридичних осіб, причетних до агресії рф. Обмеження стосуються майже 1000 товарних позицій та 201 судна тіньового флоту.

Велика Британія ввела санкції проти 10 фізичних осіб та організацій рф, а також 20 суден. Нові заходи посилять тиск на кремль і скоротять доходи від енергетики.

Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти росії 18.06.25, 00:41 • 758 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Володимир Зеленський
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