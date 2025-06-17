Британія розширила санкції проти рф: додано 10 осіб і організацій та 20 суден

Велика Британія розширила санкційний список проти рф, внісши до нього 10 фізичних осіб та оргіназацій і 20 суден, повідомляється на сайті британського МЗС, пише УНН.

17 червня 2025 року додано 10 нових позначень і 20 нових специфікацій суден у межах санкційного режиму проти росії - ідеться у повідомленні.

BBC повідомляло, що очікувалося, що Велика Британія оприлюднить нові санкції проти росії, спрямовані на "обмеження воєнної машини путіна" разом з іншими союзниками України у вівторок.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ці заходи посилять економічний тиск на кремль, щоб показати володимиру путіну, що "в інтересах його та росії продемонструвати, що він серйозно ставиться до миру".

На Даунінг-стріт заявили, що новий пакет санкцій буде спрямований на збереження "тиску на російський військово-промисловий комплекс", але не надали додаткових деталей.

У своїй заяві Стармер сказав, що він та інші партнери G7 завершують роботу над новими заходами на саміті в Альберті, і що вони "скоротять енергетичні доходи росії та скоротять кошти, які вони можуть влити у свою незаконну війну".

Трамп на саміті G7 натякнув на відсутність додаткових санкцій США проти росії - Politico