Британия расширила санкции против рф: добавлено 10 человек и организаций и 20 судов

Великобритания расширила санкционный список против рф, внеся в него 10 физических лиц и оргиназаций и 20 судов, сообщается на сайте британского МИД, пишет УНН.

17 июня 2025 года добавлено 10 новых обозначений и 20 новых спецификаций судов в рамках санкционного режима против россии - говорится в сообщении.

BBC сообщало, что ожидалось, что Великобритания обнародует новые санкции против россии, направленные на "ограничение военной машины путина" вместе с другими союзниками Украины во вторник.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что эти меры усилят экономическое давление на кремль, чтобы показать владимиру путину, что "в интересах его и россии продемонстрировать, что он серьезно относится к миру".

На Даунинг-стрит заявили, что новый пакет санкций будет направлен на сохранение "давления на российский военно-промышленный комплекс", но не предоставили дополнительных деталей.

В своем заявлении Стармер сказал, что он и другие партнеры G7 завершают работу над новыми мерами на саммите в Альберте, и что они "сократят энергетические доходы россии и сократят средства, которые они могут влить в свою незаконную войну".

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