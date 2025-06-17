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Британия расширила санкции против рф: добавлено 10 человек и организаций и 20 судов

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Великобритания ввела санкции против 10 физических лиц и организаций рф, а также 20 судов. Новые меры усилят давление на кремль и сократят доходы от энергетики.

Британия расширила санкции против рф: добавлено 10 человек и организаций и 20 судов

Великобритания расширила санкционный список против рф, внеся в него 10 физических лиц и оргиназаций и 20 судов, сообщается на сайте британского МИД, пишет УНН.

17 июня 2025 года добавлено 10 новых обозначений и 20 новых спецификаций судов в рамках санкционного режима против россии

- говорится в сообщении.

BBC сообщало, что ожидалось, что Великобритания обнародует новые санкции против россии, направленные на "ограничение военной машины путина" вместе с другими союзниками Украины во вторник.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что эти меры усилят экономическое давление на кремль, чтобы показать владимиру путину, что "в интересах его и россии продемонстрировать, что он серьезно относится к миру".

На Даунинг-стрит заявили, что новый пакет санкций будет направлен на сохранение "давления на российский военно-промышленный комплекс", но не предоставили дополнительных деталей.

В своем заявлении Стармер сказал, что он и другие партнеры G7 завершают работу над новыми мерами на саммите в Альберте, и что они "сократят энергетические доходы россии и сократят средства, которые они могут влить в свою незаконную войну".

Трамп на саммите G7 намекнул на отсутствие дополнительных санкций США против россии - Politico17.06.25, 08:49 • 3680 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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