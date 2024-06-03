Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
Киев • УНН
93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще олигарха Романа Абрамовича.
93-летний медиа-магнат Руперт Мердок женился в пятый раз. Его новой женой стала 67-летняя Елена Жукова, российский биолог на пенсии и бывшая теща российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
Церемония состоялась в субботу, 1 мая, на калифорнийском винограднике Мердока.
По информации СМИ, медиа-магнат начал встречаться с Жуковой вскоре после внезапной отмены помолвки с бывшим полицейским капелланом Энн Лесли Смит в апреле 2023 года.
Мердок и Жукова познакомились на вечеринке, устроенной одной из его бывших жен, предпринимательницей китайского происхождения Венди Дэн.
У него шестеро детей. его другими бывшими женами являются австралийская стюардесса Патриция Букер, журналистка шотландского происхождения Анна Манн и американская модель и актриса Джерри Голл.
Жукова ранее была замужем за российским нефтяным миллиардером Александром Жуковым, а их дочь Даша - светская львица и бизнесвумен - до 2017 года была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем.
Справочно
Руперт Мердок начал свою карьеру в Австралии в 1950-х годах, а в 1969 году приобрел газеты News of the Worlds Sun в Великобритании.
Позже он приобрел ряд американских изданий, в том числе New York Post s Wall Street Journal. В 1996 году он основал телеканал Fox News, который сейчас является самым популярным новостным телеканалом в США.
Через компанию News Corp, основанную в 2013 году, Мердок владеет сотнями местных, национальных и международных СМИ.
В сентябре прошлого года Мердок объявил, что уходит от руководства своей медиаимперией, передав управление своему сыну Лахлану, а затем заняв должность почетного председателя совета директоров Fox и News Corp.
Напомним
В марте УНН писал, что медиамагнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича.
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело 38 взрывов: под ударом оказались две общины
В Харьковской области лесные пожары охватили более 4,3 тыс. га
Армия рф ударила по Сумской области из минометов, артиллерии и дрона: 21 взрыв
На левом берегу в Киеве из-за аварии на водопроводе затопило улицу
Ночной удар рф по базе отдыха в Харьковской области унес жизнь переселенца: прокуратура показала последствия
Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук
Саммит мира: в Венгрии еще размышляют над участием
Популярные
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики
Публикации
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще олигарха Романа Абрамовича.
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело 38 взрывов: под ударом оказались две общины
В Черниговской области в течение дня было зафиксировано 38 взрывов из - за российских обстрелов двух громад с использованием минометов, артиллерии и FPV-беспилотников.
В Харьковской области лесные пожары охватили более 4,3 тыс. га
Спасатели и работники лесного хозяйства тушат 7 лесных пожаров на площади более 4300 гектаров в Харьковской области, 5 пожаров на площади более 2230 гектаров локализованы, несмотря на угрозы обстрелов и наличия взрывоопасных предметов в лесах.
Армия рф ударила по Сумской области из минометов, артиллерии и дрона: 21 взрыв
Российские войска с ночи совершили 3 удара из разных видов оружия в Сумской области, зафиксирован 21 взрыв.
На левом берегу в Киеве из-за аварии на водопроводе затопило улицу
На улице Пражской в Киеве была повреждена водопроводная сеть, и аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала" осматривает это место, а власти обещают отдельно проинформировать жителей, если водоснабжение будет временно прекращено.
Ночной удар рф по базе отдыха в Харьковской области унес жизнь переселенца: прокуратура показала последствия
По данным расследования, в результате российского ракетного обстрела базы отдыха в селе Дачное погиб один человек и еще двое получили ранения.
Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 5 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 40,5373 грн/доллар и 43,98 грн/евро.
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Группа компаний "Олсидз", позиционирующая себя как добросовестный производитель подсолнечного масла, оказалась замешана в скандале, связанном с масштабной фальсификацией экспортируемой из Украины продукции.
Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук
Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженной, но за последнюю неделю произошло некоторое ослабление штурмовых операций оккупантов, при этом за последние два дня количество нападений уменьшилось.
Саммит мира: в Венгрии еще размышляют над участием
Венгрия все еще не определилась с участием в саммите мира по Украине в Швейцарии в июне, ставя под сомнение цель саммита, если на нем не будут представлены обе "стороны войны".