Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

93-летний медиа-магнат Руперт Мердок женился в пятый раз. Его новой женой стала 67-летняя Елена Жукова, российский биолог на пенсии и бывшая теща российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Церемония состоялась в субботу, 1 мая, на калифорнийском винограднике Мердока.

По информации СМИ, медиа-магнат начал встречаться с Жуковой вскоре после внезапной отмены помолвки с бывшим полицейским капелланом Энн Лесли Смит в апреле 2023 года.

Мердок и Жукова познакомились на вечеринке, устроенной одной из его бывших жен, предпринимательницей китайского происхождения Венди Дэн.

У него шестеро детей. его другими бывшими женами являются австралийская стюардесса Патриция Букер, журналистка шотландского происхождения Анна Манн и американская модель и актриса Джерри Голл.

Жукова ранее была замужем за российским нефтяным миллиардером Александром Жуковым, а их дочь Даша - светская львица и бизнесвумен - до 2017 года была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем.

Справочно

Руперт Мердок начал свою карьеру в Австралии в 1950-х годах, а в 1969 году приобрел газеты News of the Worlds Sun в Великобритании.

Позже он приобрел ряд американских изданий, в том числе New York Post s Wall Street Journal. В 1996 году он основал телеканал Fox News, который сейчас является самым популярным новостным телеканалом в США.

Через компанию News Corp, основанную в 2013 году, Мердок владеет сотнями местных, национальных и международных СМИ.

В сентябре прошлого года Мердок объявил, что уходит от руководства своей медиаимперией, передав управление своему сыну Лахлану, а затем заняв должность почетного председателя совета директоров Fox и News Corp.

Напомним

В марте УНН писал, что медиамагнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича.