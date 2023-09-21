92-річний Руперт Мердок йде з посади голови правління Fox і News Corp

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Лахлан Мердок, старший син Руперта, буде єдиним виконавчим директором на чолі медіа-імперії, про це виконавчий директор написав у записці до співробітників компанії. За його словами, сам він залишиться почесним головою Fox and News. Офіційний Мердок піде у листопаді.

"Все своє професійне життя я займався новинами та ідеями, і це не зміниться. Але настав час для мене взяти на себе інші ролі, знаючи, що у нас є справді талановиті команди і пристрасний, принциповий лідер в особі Лахлана", - написав Мердок.

Мердок не уточнив причини своєї відставки, але зазначив, що у нього все гаразд зі здоров'ям.

"Я по-справжньому пишаюся тим, чого ми спільно досягли впродовж десятиліть, і я багато чим зобов'язаний своїм колегам, чий внесок у наш успіх іноді був непомітним за межами компанії, але я глибоко ціную його. У своїй новій ролі я можу гарантувати, що буду щодня брати участь у конкурсі ідей", - написав він.

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