Медіамагнат Руперт Мердок раптово скасував заручини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. 92-річний медіа-магнат Руперт Мердок раптово розірвав свої заручини лише за кілька місяців до весілля, пише УНН.
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Джерела, близькі до Мердока, повідомили Vanity Fair, що хоча точна причина розколу невідома, це може бути пов'язане з повідомленнями Мердока про дискомфорт через євангельські погляди нареченої Енн Леслі Сміт.
Додамо
Минулого місяця стало відомо про заручини чотириразового одруженого голови Fox Corporation з 66-річною Енн Леслі Сміт.
Весілля було призначено на це літо, менш ніж через рік після того, як Мердок завершив розлучення зі своєю четвертою дружиною, моделлю Джеррі Холл.
Мердок та Сміт вперше були помічені разом у відпустці у січні, на фотографіях вони зображені на пляжі на Барбадосі. Наприкінці березня Мердок оголосив про заручини в інтерв'ю New York Post.