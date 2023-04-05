Медиамагнат Руперт Мердок внезапно отменил помолвку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. 92-летний медиа-магнат Руперт Мердок внезапно разорвал свою помолвку всего за несколько месяцев до свадьбы, пишет УНН.
Детали
Источники, близкие к Мердоку, сообщили Vanity Fair, что хотя точная причина раскола неизвестна, это может быть связано с сообщениями Мердока о дискомфорте из-за евангельских взглядов невесты Энн Лесли Смит.
Добавим
В прошлом месяце стало известно о помолвке четырежды женатого главы Fox Corporation с 66-летней Энн Лесли Смит.
Свадьба была назначена на это лето, менее чем через год после того, как Мердок завершил развод со своей четвертой женой, моделью Джерри Холл.
Мердок и Смит впервые были замечены вместе в отпуске в январе, на фотографиях они запечатлены на пляже на Барбадосе. В конце марта Мердок объявил о помолвке в интервью New York Post.