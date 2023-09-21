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92-летний Руперт Мердок уходит с поста председателя правления Fox и News Corp

92-летний Руперт Мердок уходит с поста председателя правления Fox и News Corp

Киев • УНН

 • 157020 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Исполнительный директор Fox News Руперт Мердок покинет пост председателя совета директоров компании и передаст бразды правления сыну. 92-летний бизнесмен объявил об этом сегодня утром, передает УНН со ссылкой на Politco.

Детали

Лахлан Мердок, старший сын Руперта, будет единственным исполнительным директором во главе медиа-империи, об этом исполнительный директор написал в записке к сотрудникам компании. По его словам, сам он останется почетным председателем Fox and News. Официально Мердок уйдет в ноябре.

"Всю свою профессиональную жизнь я занимался новостями и идеями, и это не изменится. Но пришло время для меня взять на себя другие роли, зная, что у нас есть действительно талантливые команды и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана", - написал Мердок. 

Мердок не уточнил причины своей отставки, но отметил, что у него все в порядке со здоровьем.

"Я по-настоящему горжусь тем, чего мы совместно достигли на протяжении десятилетий, и я многим обязан своим коллегам, чей вклад в наш успех иногда был незаметен за пределами компании, но я глубоко ценю его. В своей новой роли я могу гарантировать, что буду ежедневно участвовать в конкурсе идей", - написал он. 

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