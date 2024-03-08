Медіа-магнат Руперт Мердок запропонував руку і серце колишній тещі російського олігарха Абрамовича
Київ • УНН
92-річний медіа-магнат Руперт Мердок у віці 92 років заручився вшосте з Оленою Жуковою, відставним молекулярним біологом російського походження, яка молодша за нього на 25 років і є колишньою тещею російського олігарха Романа Абрамовича.
Новина про заручини Мердока з молекулярним біологом на пенсії Оленою Жуковою з'явилася всього через кілька місяців після того, як власник телеканалу Fox передав керування медіа-імперією своєму синові Лаклану Мердоку.
Про це передає УНН із посиланням на ABC News та Sky.
Деталі
Медіа-магнат Руперт Мердок у віці 92 років заручився вшосте, на цей раз з Оленою Жуковою, молекулярним біологом російського походження на пенсії, яка на 25 років молодша за нього.
Для Жукової цей шлюб стане третім. Першим її чоловіком був бізнесмен Олександр Жуков. Їхня донька Дарина - колишня дружина бізнесмена Романа Абрамовича, яка перебувала з ним у шлюбі до 2017 року.
Весілля заплановане на червень у його каліфорнійському маєтку і винограднику під назвою Морага.
Цікаво, що новина про його заручини з Оленою Жуковою з'явилася всього через кілька місяців після того, як бос Fox фактично передав кермо влади над своєю консервативною медіа-імперією своєму синові Лаклану Мердоку.
Пан Мердок, якому наступного тижня виповнюється 93 роки, розлучився зі своєю четвертою дружиною Джеррі Холл у серпні 2022 року.
Раніше він був одружений з підприємницею Венді Денг, з якою розлучився у 2014 році після 14 років шлюбу. У них є дві спільні доньки.
Зі своєю другою дружиною Анною Мердок Манн, шотландською журналісткою, з якою він мав трьох дітей, пан Мердок розлучився у 1999 році.
Нагадаємо
Виконавчий директор Fox News Руперт Мердок залишить посаду голови ради директорів компанії та передасть кермо влади синові.
Палата лордів закликає уряд Великобританії прискорити переказ 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів із замороженого банківського рахунку Романа Абрамовича, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", в Україну.