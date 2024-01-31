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У Палаті лордів Британії закликають уряд країни пришвидшити передачу Україні кошти Абрамовича за продаж "Челсі"

У Палаті лордів Британії закликають уряд країни пришвидшити передачу Україні кошти Абрамовича за продаж "Челсі"

Київ • УНН

 • 24121 перегляди

Палата лордів закликає уряд Великобританії прискорити переказ 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів із замороженого банківського рахунку Романа Абрамовича, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", в Україну.

Палата лордів Великої Британії закликає уряд країни пришвидшити передачу Україні 2,5 млрд фунтів російського олігарха Романа Абрамовича, які були заморожені на банківському рахунку від продажу футбольного клубу "Челсі". Про це повідомляє видання the Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, комітет Палати лордів у звіті розкритикував уряд Великої Британії за те, що він не зміг домовитися з колишнім власником "Челсі" Романом Абрамовичем про передачу Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів від футбольного клубу.

"Ми закликаємо уряд використати всі доступні правові важелі для швидкого виходу з глухого кута, щоб Україна могла отримати таку необхідну, обіцяну та давно назрілу допомогу", - сказав член комітету з європейських справ Палати лордів.

У Палаті наголошують, що не розуміють чому міністри не направили досі Україні гроші майже через два роки після того, як було узгоджено продаж клубу.

Наголошується, що уряд Великої Британії дозволив Абрамовичу продати "Челсі у 2022 році за умови, що гроші будуть витрачені на допомогу постраждалим від війни в Україні.

"Однак гроші залишаються заблокованими на банківському рахунку у Великій Британії через суперечку між Абрамовичем і урядом щодо того, як саме ці гроші можна витратити", - додає видання.

В свою чергу, в МЗС країни заявляли, що доходи від продажу клубу залишаються заморожені на банківському рахунку Великої Британії, поки незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу грошей.

Нагадаємо

31 травня 2022 року російський мільярдер Абрамович продав клуб "Челсі" за 4,25 млрд фунтів. Права на власність клубом перейшли до американця Тодду Бьолі.

У червні 2023 року повідомлялося, що Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Києву коштів від продажу футбольного клубу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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