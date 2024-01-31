В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"

Палата лордов Великобритании призывает правительство страны ускорить передачу Украине 2,5 млрд фунтов российского олигарха Романа Абрамовича, которые были заморожены на банковском счете от продажи футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает издание the Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, комитет Палаты лордов в отчете раскритиковал правительство Великобритании за то, что оно не смогло договориться с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем о передаче Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов от футбольного клуба.

"Мы призываем правительство использовать все доступные правовые рычаги для быстрого выхода из тупика, чтобы Украина могла получить столь необходимую, обещанную и давно назревшую помощь", - сказал член комитета по европейским делам Палаты лордов.

В Палате отмечают, что не понимают почему министры не направили до сих пор Украине деньги почти через два года после того, как была согласована продажа клуба.

Отмечается, что правительство Великобритании разрешило Абрамовичу продать "Челси в 2022 году при условии, что деньги будут потрачены на помощь пострадавшим от войны в Украине.

"Однако деньги остаются заблокированными на банковском счете в Великобритании из-за спора между Абрамовичем и правительством относительно того, как именно эти деньги можно потратить", - добавляет издание.

В свою очередь, в МИД страны заявляли, что доходы от продажи клуба остаются заморожены на банковском счете Великобритании, пока независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег.

Напомним

31 мая 2022 года российский миллиардер Абрамович продал клуб "Челси" за 4,25 млрд фунтов. Права на владение клубом перешли к американцу Тодду Бёли.

В июне 2023 года сообщалось, что Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Киеву средств от продажи футбольного клуба.