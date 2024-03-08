ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:49  •  6487 просмотра

Read in English

92-летний медиа-магнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет обручился в шестой раз с Еленой Жуковой, отставным молекулярным биологом российского происхождения, которая моложе его на 25 лет и является бывшей тещей российского олигарха Романа Абрамовича.

Новость о помолвке Мердока с молекулярным биологом на пенсии Еленой Жуковой появилась всего через несколько месяцев после того, как владелец телеканала Fox передал управление медиа-империей своему сыну Лаклану Мердоку.

Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News и Sky.

Детали

Медиа-магнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет обручился в шестой раз, на этот раз с Еленой Жуковой, молекулярным биологом российского происхождения на пенсии, которая на 25 лет моложе его.

Для Жуковой этот брак станет третьим. Первым ее мужем был бизнесмен Александр Жуков. Их дочь Дарья - бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.

Image

Свадьба запланирована на июнь в его калифорнийском поместье и винограднике под названием Морага.

Интересно, что новость о его помолвке с Еленой Жуковой появилась всего через несколько месяцев после того, как босс Fox фактически передал бразды правления над своей консервативной медиа-империей своему сыну Лаклану Мердоку.

Господин Мердок, которому на следующей неделе исполняется 93 года, развелся со своей четвертой женой Джерри Холл в августе 2022 года.

Ранее он был женат на предпринимательнице Венди Денг, с которой развелся в 2014 году после 14 лет брака. У них есть две общие дочери.

Со своей второй женой Анной Мердок Манн, шотландской журналисткой, с которой он имел троих детей, господин Мердок развелся в 1999 году.

Напомним,

Исполнительный директор Fox News Руперт Мердок покинет пост председателя совета директоров компании и передаст бразды правления сыну. 

Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
foks-niusФокс Ньюс
kaliforniyaКалифорния
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  68850 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  72514 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  80730 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  102675 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  66246 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
07.03.24  •  107149 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  109115 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108100 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109206 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130555 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

  •  6487 просмотра
В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

  •  7753 просмотра
Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

  •  7280 просмотра
Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

  •  9024 просмотра
ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

  •  10720 просмотра
Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

  •  8542 просмотра
Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

  •  8283 просмотра
Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

  •  9592 просмотра
Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

  •  8009 просмотра
Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

  •  9458 просмотра

Популярные

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  46876 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  106105 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

  •  57073 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

  •  76899 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

  •  50384 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  46876 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  106105 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  102675 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  145272 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  150641 просмотра

Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

92-летний медиа-магнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет обручился в шестой раз с Еленой Жуковой, отставным молекулярным биологом российского происхождения, которая моложе его на 25 лет и является бывшей тещей российского олигарха Романа Абрамовича.

Новости Мира •   •  6487 просмотра
Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

россия запустила северокорейские ракеты по Украине, причем по меньшей мере шесть таких ракет были использованы для удара по Киеву 14 февраля.

Война •   •  7753 просмотра
В ВС ВСУ не могут сказать сколько ракет производства КНДР враг запустил по Украине: объяснили почему

Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

На юге Африки февраль стал самым засушливым месяцем за последние десятилетия, погубив урожай и вызвав нехватку электроэнергии, что грозит ударом по медным рудникам в одном из ключевых регионов производства.

Экономика •   •  7280 просмотра
Эль-Ниньо поразил юг Африки: февраль стал самым засушливым за всю историю наблюдений

Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

Температура воды в Женевском озере достигла рекордного уровня 13,5°C из-за отсутствия зимнего перемешивания с 2012 года, что угрожает биоразнообразию.

Новости Мира •   •  9024 просмотра
Температура воды в Женевском озере побила новый рекорд

ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Военная поддержка Украины будет расти: в этом году ЕС и его страны-члены планируют предоставить Украине дополнительно 21 миллиард евро.

Война •   •  10720 просмотра
ЕС планирует выделить в этом году 21 млрд евро военной поддержки Украине - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Украина интенсифицирует строительство фортификационных сооружений и оборонительных линий на фронте, поскольку сейчас ведет оборонительную операцию, в отличие от прошлогоднего контрнаступления, когда такие усилия были менее активными.

Война •   •  8542 просмотра
Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

Венгрия получила 75 млн евро ранее заблокированных средств ЕС, которые будут потрачены на программу по охране окружающей среды и энергоэффективности.

Экономика •   •  8283 просмотра
Венгрия получила 75 миллионов евро от ЕС, которые ранее блокировал Брюссель

Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Ожидается, что во время визита Президента Зеленского в Стамбул Турция подчеркнет свою неизменную решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Война •   •  9592 просмотра
Турция во время визита Зеленского отметит свою неизменную сильную поддержку Украины - СМИ

Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в марте и 1,5 млрд евро в апреле как первые транши в рамках программы Ukraine Facility.

Экономика •   •  8009 просмотра
Первый транш помощи Украине в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте - вице-президент Еврокомиссии

Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

Петиция о присвоении почетного звания Героя Украины посмертно Геннадию Афанасьеву, бывшему политзаключенному и борцу за украинский Крым, который добровольцем пошел защищать Украину от российского вторжения и погиб в Луганской области, набрала достаточное количество голосов для рассмотрения.

Общество •   •  9458 просмотра
Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов