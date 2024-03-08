Медиа-магнат Руперт Мердок предложил руку и сердце бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Новость о помолвке Мердока с молекулярным биологом на пенсии Еленой Жуковой появилась всего через несколько месяцев после того, как владелец телеканала Fox передал управление медиа-империей своему сыну Лаклану Мердоку.

Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News и Sky.

Детали

Медиа-магнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет обручился в шестой раз, на этот раз с Еленой Жуковой, молекулярным биологом российского происхождения на пенсии, которая на 25 лет моложе его.

Для Жуковой этот брак станет третьим. Первым ее мужем был бизнесмен Александр Жуков. Их дочь Дарья - бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.

Свадьба запланирована на июнь в его калифорнийском поместье и винограднике под названием Морага.

Интересно, что новость о его помолвке с Еленой Жуковой появилась всего через несколько месяцев после того, как босс Fox фактически передал бразды правления над своей консервативной медиа-империей своему сыну Лаклану Мердоку.

Господин Мердок, которому на следующей неделе исполняется 93 года, развелся со своей четвертой женой Джерри Холл в августе 2022 года.

Ранее он был женат на предпринимательнице Венди Денг, с которой развелся в 2014 году после 14 лет брака. У них есть две общие дочери.

Со своей второй женой Анной Мердок Манн, шотландской журналисткой, с которой он имел троих детей, господин Мердок развелся в 1999 году.

Напомним,

Исполнительный директор Fox News Руперт Мердок покинет пост председателя совета директоров компании и передаст бразды правления сыну.

Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.