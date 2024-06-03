Медіа-магнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею російського олігарха Абрамовича
Київ • УНН
93-річний медіа-магнат Руперт Мердок одружився з 67-річною Оленою Жуковою, колишньою тещею олігарха Романа Абрамовича.
93-річний медіа-магнат Руперт Мердок одружився вп'яте. Його новою дружиною стала 67-річна Олена Жукова, російський біолог на пенсії і колишня тещя російського олігарха Романа Абрамовича. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.
Деталі
Церемонія відбулась у суботу, 1 травня, на каліфорнійському винограднику Мердока.
За інформацією ЗМІ, медіа-магнат почав зустрічатися з Жуковою незабаром після раптового скасування заручин з колишнім поліцейським капеланом Енн Леслі Сміт квітні 2023 року.
Мердок і Жукова познайомилися на вечірці, влаштованій однією з його колишніх дружин, підприємницею китайського походження Венді Денг.
У нього є шестеро дітей. Іншими його колишніми дружинами є австралійська стюардеса Патриція Букер, журналістка шотландського походження Ганна Манн і американська модель та акторка Джеррі Голл.
Жукова раніше була одружена з російським нафтовим мільярдером Олександром Жуковим, а їхня донька Даша - світська левиця і бізнесвумен - до 2017 року була одружена з російським олігархом Романом Абрамовичем.
Довідково
Руперт Мердок розпочав свою кар'єру в Австралії в 1950-х роках, а 1969 року придбав газети News of the World і Sun у Великій Британії.
Пізніше він придбав низку американських видань, зокрема New York Post і Wall Street Journal. У 1996 році він заснував телеканал Fox News, який зараз є найбільш популярним новинним телеканалом у США.
Через компанію News Corp, засновану 2013 року, Мердок володіє сотнями місцевих, національних і міжнародних ЗМІ.
У вересні минулого року Мердок оголосив, що відходить від керівництва своєю медіаімперією, передавши управліня своєму синові Лахлану, а потім обійнявши посаду почесного голови ради директорів Fox і News Corp.
Нагадаємо
У березні УНН писав, що медіа-магнат Руперт Мердок запропонував руку і серце колишній тещі російського олігарха Абрамовича.