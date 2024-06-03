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Медіа-магнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею російського олігарха Абрамовича

Медіа-магнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею російського олігарха Абрамовича

Київ • УНН

 • 113231 перегляди

93-річний медіа-магнат Руперт Мердок одружився з 67-річною Оленою Жуковою, колишньою тещею олігарха Романа Абрамовича.

93-річний медіа-магнат Руперт Мердок одружився вп'яте. Його новою дружиною стала 67-річна Олена Жукова, російський біолог на пенсії і колишня тещя російського олігарха Романа Абрамовича. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC. 

Деталі 

Церемонія відбулась у суботу, 1 травня, на каліфорнійському винограднику Мердока.

За інформацією ЗМІ, медіа-магнат почав зустрічатися з Жуковою незабаром після раптового скасування заручин з колишнім поліцейським капеланом Енн Леслі Сміт квітні 2023 року. 

Мердок і Жукова познайомилися на вечірці, влаштованій однією з його колишніх дружин, підприємницею китайського походження Венді Денг.

У нього є шестеро дітей.  Іншими його колишніми дружинами є австралійська стюардеса Патриція Букер, журналістка шотландського походження Ганна Манн і американська модель та акторка Джеррі Голл.

Жукова раніше була одружена з російським нафтовим мільярдером Олександром Жуковим, а їхня донька Даша - світська левиця і бізнесвумен - до 2017 року була одружена з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Довідково 

Руперт Мердок розпочав свою кар'єру в Австралії в 1950-х роках, а 1969 року придбав газети News of the World і Sun у Великій Британії.

Пізніше він придбав низку американських видань, зокрема New York Post і Wall Street Journal. У 1996 році він заснував телеканал Fox News, який зараз є найбільш популярним новинним телеканалом у США.

Через компанію News Corp, засновану 2013 року, Мердок володіє сотнями місцевих, національних і міжнародних ЗМІ.

У вересні минулого року Мердок оголосив, що відходить від керівництва своєю медіаімперією, передавши управліня своєму синові Лахлану, а потім обійнявши посаду почесного голови ради директорів Fox і News Corp.

Нагадаємо 

У березні УНН писав, що медіа-магнат Руперт Мердок запропонував руку і серце колишній тещі російського олігарха Абрамовича. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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