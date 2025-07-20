Медбрат об венгре на Закарпатье: у него остановилось сердце, следов побоев не было - Euronews

Новые детали в деле о якобы насильственной смерти венгра "из-за действий ТЦК в Закарпатье". Съемочной группе Euronews удалось взять интервью у медбрата, также из Закарпатья, который открыто признал ряд утверждений, передает УНН.

Детали

В начале июля погиб 46-летний этнический венгр из Закарпатья, имевший двойное гражданство. Венгерские проправительственные СМИ утверждали, что Йожефа Шебештьена якобы забили до смерти сотрудники украинского ТЦК.

Съемочной группе Euronews удалось взять интервью у Золтана Ражо, также из Закарпатья, работающего медбратом. Он открыто признал:

Шебештьен не был забит до смерти - отметил этнический венгр.

Ражо видел Шебештьена на улице, когда тот, по слухам, был в коме в Будапеште, и встретил его в больнице. Точнее, в психиатрической больнице, куда его перевели после того, как он обнаружил тревожное расстройство и начал говорить.

По словам Ражо, он работал в четвертой палате, когда Шебештьен умер во второй.

Ражо поинтересовался у своих коллег, что произошло с мужчиной. Они рассказали ему, что без каких-либо серьезных признаков его сердце остановилось, и он упал мертвым в ванной.

Как пишет Euronews, Ражо знал своего коллегу, коронера, как человека надежного.

Его коллега установил, что в ноге Шебештьена образовался тромб, который попал в сердечную артерию и вызвал его смерть. - сообщает издание.

Коллеги Ражо подтвердили, что встречали Шебештьена в двух разных палатах и не видели следов побоев, хотя его тело осматривали несколько раз.

Синяки и ушибы обычно фиксируются - рассказал Euronews медбрат со стажем

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК насильно задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом. Впоследствии тот умер, якобы от полученных травм.

Командование Сухопутных войск ВСУ обнародовало информационное сообщение относительно обстоятельств прохождения военной службы и смерти военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича.

Венгрия инициировала внесение трех украинских военных командиров в санкционный список ЕС.