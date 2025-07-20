Медбрат об венгре на Закарпатье: у него остановилось сердце, следов побоев не было - Euronews
Киев • УНН
Медбрат из Закарпатья Золтан Ражо опроверг информацию о насильственной смерти 46-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена. По его словам, мужчина умер от тромба, попавшего в сердечную артерию, а следов побоев на теле не обнаружили.
Новые детали в деле о якобы насильственной смерти венгра "из-за действий ТЦК в Закарпатье". Съемочной группе Euronews удалось взять интервью у медбрата, также из Закарпатья, который открыто признал ряд утверждений, передает УНН.
Детали
В начале июля погиб 46-летний этнический венгр из Закарпатья, имевший двойное гражданство. Венгерские проправительственные СМИ утверждали, что Йожефа Шебештьена якобы забили до смерти сотрудники украинского ТЦК.
Съемочной группе Euronews удалось взять интервью у Золтана Ражо, также из Закарпатья, работающего медбратом. Он открыто признал:
Шебештьен не был забит до смерти
Ражо видел Шебештьена на улице, когда тот, по слухам, был в коме в Будапеште, и встретил его в больнице. Точнее, в психиатрической больнице, куда его перевели после того, как он обнаружил тревожное расстройство и начал говорить.
По словам Ражо, он работал в четвертой палате, когда Шебештьен умер во второй.
Ражо поинтересовался у своих коллег, что произошло с мужчиной. Они рассказали ему, что без каких-либо серьезных признаков его сердце остановилось, и он упал мертвым в ванной.
Как пишет Euronews, Ражо знал своего коллегу, коронера, как человека надежного.
Его коллега установил, что в ноге Шебештьена образовался тромб, который попал в сердечную артерию и вызвал его смерть.
Коллеги Ражо подтвердили, что встречали Шебештьена в двух разных палатах и не видели следов побоев, хотя его тело осматривали несколько раз.
Синяки и ушибы обычно фиксируются
Напомним
Заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК насильно задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом. Впоследствии тот умер, якобы от полученных травм.
Командование Сухопутных войск ВСУ обнародовало информационное сообщение относительно обстоятельств прохождения военной службы и смерти военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича.
Венгрия инициировала внесение трех украинских военных командиров в санкционный список ЕС.