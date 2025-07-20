Медбрат про угорця на Закарпатті: у нього зупинилося серце, слідів побоїв не було - Euronews

Нові деталі у справі нібито насильницької смерті угорця "через дії ТЦК на Закарпатті". Знімальній групі Euronews вдалося взяти інтерв'ю у медбрата, також із Закарпаття, який відкрито визнав низку тверджень, передає УНН.

Деталі

На початку липня загинув 46-річний етнічний угорець із Закарпаття, який мав подвійне громадянство. Угорські проурядові ЗМІ стверджували, що Йожефа Шебештьєна начебто забили до смерті співробітники українського ТЦК.

Знімальній групі Euronews вдалося взяти інтерв'ю у Золтана Ражо, також із Закарпаття, який працює медбратом. Він відкрито визнав:

Шебештьєна не було забито до смерті - зазначив етнічний угорець.

Ражо бачив Шебештьєна на вулиці, коли той, за чутками, був у комі в Будапешті, і зустрів його в лікарні. Точніше, у психіатричній лікарні, куди його перевели після того, як він виявив тривожний розлад і почав говорити.

За словами Ражо, він працював у четвертій палаті, коли Шебештьєн помер у другій.

Ражо поцікавився у своїх колег, що сталося з чоловіком. Вони розповіли йому, що без будь-яких серйозних ознак його серце зупинилося, і він упав мертвим у ванній.

Як пише Euronews, Ражо знав свого колегу, коронера, як людину надійну.

Його колега встановив, що у нозі Шебештьєна утворився тромб, який потрапив у серцеву артерію і спричинив його смерть. - повідомляє видання.

Коллеги Ражо підтвердили, що зустрічали Шебештьєна у двох різних палатах і не бачили слідів побоїв, хоча його тіло оглядали кілька разів.

Синці та забиття зазвичай фіксуються - розповів Euronews медбрат зі стажем

Нагадаємо

Заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом. Згодом той помер, нібито від зазнаних травм.

Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило інформаційне повідомлення щодо обставин проходження військової служби та смерті військовослужбовця Шебештеня Йосипа Йосиповича.

Угорщина ініціювала внесення трьох українських військових командирів до санкційного списку ЄС.