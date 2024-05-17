Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих

В четверг, 16 мая, министр финансов Украины Сергей Марченко провел рабочую встречу с послами стран G7. Стороны обсудили финансовую ситуацию Украины и преимущества правительственной реформы оплаты труда государственных служащих. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерстве финансов Украины.

Детали

Кроме обсуждения темы финансовой ситуации Украины в текущем и последующих годах, Сергей Марченко представил послам ключевые нововведения и преимущества правительственной реформы оплаты труда государственных служащих на основе грейдов (классификации должностей).

Отмечается, что реформа, которая начала действовать с начала 2024 года, направлена на предсказуемость и прозрачность оплаты труда государственных служащих.

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Марченко заверил, что благодаря этой реформе обеспечен единый подход к формированию средней заработной платы в государственных органах соответствующего уровня. Это позволило повысить размеры должностных окладов.

В то же время отменена вариативная дискреционная стимулирующая надбавка, для руководителей устранена возможность субъективно определять их размеры надбавок - подчеркнул министров финансов.

Он также подчеркнул, что обеспечение прозрачности новой системы оплаты труда является бесспорным приоритетом Правительства Украины.

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Для этого Минфин регулярно обновляет и публикует аналитический инструмент "дашборд", где каждый желающий может ознакомиться с уровнем оплаты труда любого госоргана, а также численностью их работников.

Дополнение

Сергей Марченко подчеркнул, что эффективность использования средств госбюджета является ключевой задачей для Минфина, а значит, реформа оплаты труда только дополнительно служит этой цели.

Достойная оплата труда государственных служащих является одним из ключевых условий для привлечения профессиональных и талантливых работников в госорганы разных уровней. Но важным остается и единый подход к формированию размеров заработных плат. Система грейдов для госслужащих позволяет эффективно обеспечить такие условия" - пояснил министр финансов Украины во время встречи с послами G7.

В свою очередь послы стран G7 подчеркнули, что важны справедливые подходы к объемам зарплат государственных служащих как антикоррупционная мера и предпосылка надлежащего управления и эффективного восстановления.

Напомним

В этом году в Украине стартовала реформа государственного управления, предусматривающая новую систему оплаты труда государственных служащих. Также эта реформа имеет целью упорядочить рабочие процессы в министерствах.