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Марченко обговорив з послами країн G7 реформу оплати праці держслужбовців

Марченко обговорив з послами країн G7 реформу оплати праці держслужбовців

Київ • УНН

 • 17219 перегляди

Міністр фінансів України Сергій Марченко обговорив з послами G7 урядову реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, спрямовану на забезпечення передбачуваності, прозорості та гідної заробітної плати для залучення професіоналів до роботи в державних органах.

У четвер, 16 травня, міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з послами країн G7. Сторони обговорили фінансову ситуацію України та переваги урядової реформи оплати праці державних службовців. Про це пише УНН з посиланням на Міністерстві фінансів України.

Деталі

Крім обговорення теми фінансової ситуації України у поточному та наступних роках, Сергій Марченко презентував послам ключові нововведення та переваги урядової реформи оплати праці державних службовців на основі грейдів (класифікації посад).

Зазначається, що реформу, що почала діяти з початку 2024 року, спрямовано на передбачуваність і прозорість оплати праці державних службовців.

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Марченко запевнив, що завдяки цій реформі забезпечено єдиний підхід до формування середньої заробітної плати в державних органах відповідного рівня. Це дозволило підвищити розміри посадових окладів.

Водночас скасовано варіативну дискреційну стимулюючу надбавку, для керівників усунута можливість суб’єктивно визначати їх розміри надбавок

- наголосив міністрів фінансів. 

Він також підкреслив, що забезпечення прозорості нової системи оплати праці є безперечним пріоритетом Уряду України. 

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Для цього Мінфін регулярно оновлює та публікує аналітичний інструмент "дашборд", де кожен охочий може ознайомитись із рівнем оплати праці будь-якого держоргану, а також чисельністю їх працівників.

Доповнення

Сергій Марченко наголосив, що ефективність використання коштів держбюджету є ключовим завданням для Мінфіну, а отже, реформа оплати праці тільки додатково слугує цій меті.

Гідна оплата праці державних службовців є однією з ключових умов для залучення професійних і талановитих працівників до держорганів різних рівнів. Але важливим залишається і єдиний підхід до формування розмірів заробітних плат. Система грейдів для держслужбовців дозволяє ефективно забезпечити такі умови"

- пояснив міністр фінансів України під час зустрічі з послами G7.

Своєю чергою посли країн G7 наголосили, що важливими є справедливі підходи до обсягів зарплат державних службовців як антикорупційний захід і передумова належного врядування й ефективного відновлення.

Нагадаємо

Цьогоріч в Україні стартувала реформа державного управління, що передбачає нову систему оплати праці державних службовців. Також ця реформа має на меті впорядкувати робочі процеси в міністерствах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
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