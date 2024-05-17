Марченко обговорив з послами країн G7 реформу оплати праці держслужбовців

У четвер, 16 травня, міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з послами країн G7. Сторони обговорили фінансову ситуацію України та переваги урядової реформи оплати праці державних службовців. Про це пише УНН з посиланням на Міністерстві фінансів України.

Деталі

Крім обговорення теми фінансової ситуації України у поточному та наступних роках, Сергій Марченко презентував послам ключові нововведення та переваги урядової реформи оплати праці державних службовців на основі грейдів (класифікації посад).

Зазначається, що реформу, що почала діяти з початку 2024 року, спрямовано на передбачуваність і прозорість оплати праці державних службовців.

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Марченко запевнив, що завдяки цій реформі забезпечено єдиний підхід до формування середньої заробітної плати в державних органах відповідного рівня. Це дозволило підвищити розміри посадових окладів.

Водночас скасовано варіативну дискреційну стимулюючу надбавку, для керівників усунута можливість суб’єктивно визначати їх розміри надбавок

Він також підкреслив, що забезпечення прозорості нової системи оплати праці є безперечним пріоритетом Уряду України.

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Для цього Мінфін регулярно оновлює та публікує аналітичний інструмент "дашборд", де кожен охочий може ознайомитись із рівнем оплати праці будь-якого держоргану, а також чисельністю їх працівників.

Доповнення

Сергій Марченко наголосив, що ефективність використання коштів держбюджету є ключовим завданням для Мінфіну, а отже, реформа оплати праці тільки додатково слугує цій меті.

Гідна оплата праці державних службовців є однією з ключових умов для залучення професійних і талановитих працівників до держорганів різних рівнів. Але важливим залишається і єдиний підхід до формування розмірів заробітних плат. Система грейдів для держслужбовців дозволяє ефективно забезпечити такі умови"