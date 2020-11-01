Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда

“Я понимаю такие чувства и я уважаю их. Но вы должны понимать, в чем заключается моя роль. Она должна обеспечивать две вещи: правопорядок и защиту прав”, — сказал президент. Он добавил, что всегда будет защищать права на то, чтобы “говорить, писать, думать, рисовать” в своей стране.

Макрон предположил, что критика в отношении него вызвана искажениями его слов. “Я думаю, что та реакция, которая последовала, была результатом лжи и искажений моих слов, потому что люди поняли это так, что я поддерживал эти рисунки”, — сказал он. Президент подчеркнул, что карикатуры на пророка Мухаммеда — не “правительственные”, а результат деятельности свободных и независимых СМИ, которые не входят в состав правительства.