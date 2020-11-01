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Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Киев  •  УНН

 • 18305 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда, но подчеркнул, что их выпускают независимые средства массовой информации, а не правительство. Об этом президент заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает УНН.

“Я понимаю такие чувства и я уважаю их. Но вы должны понимать, в чем заключается моя роль. Она должна обеспечивать две вещи: правопорядок и защиту прав”, — сказал президент. Он добавил, что всегда будет защищать права на то, чтобы “говорить, писать, думать, рисовать” в своей стране.

Макрон предположил, что критика в отношении него вызвана искажениями его слов. “Я думаю, что та реакция, которая последовала, была результатом лжи и искажений моих слов, потому что люди поняли это так, что я поддерживал эти рисунки”, — сказал он. Президент подчеркнул, что карикатуры на пророка Мухаммеда — не “правительственные”, а результат деятельности свободных и независимых СМИ, которые не входят в состав правительства.

Эти слова Макрона прозвучали после фоне нападений исламистов в ряде французских городов и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе.

Так, серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. 31 октября произошел еще одно нападение в Лионе, тогда был ранен православный священник. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого.

В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать.

Поводом для атак могли стать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным политическим исламизмом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.

Позже во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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В октябре Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Он обвинил европейские страны в “фашистской ментальности” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo.

Затем президент призвал турок отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику.

После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. Рисунок с подписью “Эрдоган в личной жизни очень игривый” изображает турецкого лидера, сидящего в кресле полураздетым с открытой банкой пива и задирающим одежду официантке в хиджабе.

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