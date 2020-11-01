Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Эти слова Макрона прозвучали после фоне нападений исламистов в ряде французских городов и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе.
Так, серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. 31 октября произошел еще одно нападение в Лионе, тогда был ранен православный священник. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого.
В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать.
Поводом для атак могли стать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным политическим исламизмом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.
Позже во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.
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В октябре Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Он обвинил европейские страны в “фашистской ментальности” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo.
Затем президент призвал турок отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику.
После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. Рисунок с подписью “Эрдоган в личной жизни очень игривый” изображает турецкого лидера, сидящего в кресле полураздетым с открытой банкой пива и задирающим одежду официантке в хиджабе.