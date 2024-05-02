Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к созданию новых рамок европейской безопасности сразу после окончания войны в Украине. По его словам, сейчас же необходимо создать основу для борьбы с региональной дестабилизацией. Об этом он рассказал в интервью The Economist, передает УНН

На следующий день после (войны россии в Украине - ред.) мы заинтересованы в общих рамках безопасности, которые мы собираемся разработать для континента. Европа должна быть за столом переговоров и обсуждать гарантии безопасности - заявил Макрон.

Кроме того, по его словам, будет вестись диалог о характере партнёрских отношений, которые европейцы будут иметь в рамках НАТО и Европейского союза, но более прочных, чем те, которые были установлены в прошлом. "Но это уже на следующий день. Сегодня об этом говорить слишком рано", - добавил Макрон.

По его словам, сейчас необходимо создать основу для борьбы с региональной дестабилизацией, баллистической активностью и ядерной программой Ирана. Макрон надеется привлечь к этому Китай. По его словам, Китай "объективно заинтересован в партнерстве" в этом вопросе.

"Это абсолютно необходимо, и мы должны снова оказать давление, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия", - подчеркнул президент Франции.

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