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Макрон закликає до нових рамок європейської безпеки після завершення війни в Україні

Макрон закликає до нових рамок європейської безпеки після завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 18297 перегляди

Макрон закликає до створення нових рамок європейської безпеки після закінчення війни в Україні. За його словми, наступного дня після закінчення війни Європа повинна бути за столом переговорів і обговорювати гарантії безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон закликає до створення нових рамок європейської безпеки відразу після закінчення війни в Україні. За його словами, наразі ж необхідно створити основу для боротьби з регіональною дестабілізацією. Про це він розповів у інтерв'ю The Economist, передає УНН

Наступного дня після (війни росії в Україні - ред.)  ми зацікавлені у спільних рамках безпеки, які ми збираємося розробити для континенту.  Європа повинна бути за столом переговорів і обговорювати гарантії безпеки

- заявив Макрон.

 Крім того, за його словами, вестиметься діалог про характер партнерських відносин, які європейці матимуть у рамках НАТО і Європейського союзу, але більш міцних, ніж ті, які були встановлені  в минулому.  "Але це вже наступного дня. Сьогодні про це говорити занадто рано", - додав Макрон. 

За його словами,  наразі необхідно створити основу для боротьби з регіональною дестабілізацією, балістичною активністю і ядерною програмою Ірану.   Макрон  сподівається залучити до цього Китай. За його словами, Китай "об'єктивно зацікавлений у партнерстві" в цьому питанні.

"Це абсолютно необхідно, і ми повинні знову чинити тиск, щоб запобігти поширенню ядерної зброї", - наголосив президент Франції.

Перші 5-10 років: Зеленський заявив, що після війни повинні бути спеціальні безпекові умови в Україні12.04.24, 21:55 • 50393 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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