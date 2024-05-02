Макрон закликає до нових рамок європейської безпеки після завершення війни в Україні
Київ • УНН
Макрон закликає до створення нових рамок європейської безпеки після закінчення війни в Україні. За його словми, наступного дня після закінчення війни Європа повинна бути за столом переговорів і обговорювати гарантії безпеки.
Президент Франції Еммануель Макрон закликає до створення нових рамок європейської безпеки відразу після закінчення війни в Україні. За його словами, наразі ж необхідно створити основу для боротьби з регіональною дестабілізацією. Про це він розповів у інтерв'ю The Economist, передає УНН
Наступного дня після (війни росії в Україні - ред.) ми зацікавлені у спільних рамках безпеки, які ми збираємося розробити для континенту. Європа повинна бути за столом переговорів і обговорювати гарантії безпеки
Крім того, за його словами, вестиметься діалог про характер партнерських відносин, які європейці матимуть у рамках НАТО і Європейського союзу, але більш міцних, ніж ті, які були встановлені в минулому. "Але це вже наступного дня. Сьогодні про це говорити занадто рано", - додав Макрон.
За його словами, наразі необхідно створити основу для боротьби з регіональною дестабілізацією, балістичною активністю і ядерною програмою Ірану. Макрон сподівається залучити до цього Китай. За його словами, Китай "об'єктивно зацікавлений у партнерстві" в цьому питанні.
"Це абсолютно необхідно, і ми повинні знову чинити тиск, щоб запобігти поширенню ядерної зброї", - наголосив президент Франції.
Перші 5-10 років: Зеленський заявив, що після війни повинні бути спеціальні безпекові умови в Україні12.04.24, 21:55 • 50393 перегляди