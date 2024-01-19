Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен

Прокуратура будет настаивать на применении к организатору схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 700 млн. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали

Так, в ОГП сообщили, что подано четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемых с возможностью внесения залога.

Для организатора просят залог в размере 700 млн. грн, для остальных трех подозреваемых в размере 500 млн. грн.

Как стало известно УНН из собственных источников, в частности речь об Игоре Мазепе, которого подозревают в организации махинации, его брате Юрии Мазепе. Для Игоря прокуратура просит арест с возможностью внесения залога в размере 700 млн. грн, для брата 500 млн. грн.

Также в Печерском районном суде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Игорю Мазепе.

На странице УНН в Facebook можно посмотреть трансляцию заседания по избранию Мазепе меры пресечения.

Дополнение

В ГБР сообщали, что владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.