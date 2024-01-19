Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Киев • УНН
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
Прокуратура будет настаивать на применении к организатору схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 700 млн. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Детали
Так, в ОГП сообщили, что подано четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемых с возможностью внесения залога.
Для организатора просят залог в размере 700 млн. грн, для остальных трех подозреваемых в размере 500 млн. грн.
Как стало известно УНН из собственных источников, в частности речь об Игоре Мазепе, которого подозревают в организации махинации, его брате Юрии Мазепе. Для Игоря прокуратура просит арест с возможностью внесения залога в размере 700 млн. грн, для брата 500 млн. грн.
Также в Печерском районном суде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Игорю Мазепе.
На странице УНН в Facebook можно посмотреть трансляцию заседания по избранию Мазепе меры пресечения.
Дополнение
В ГБР сообщали, что владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.
Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
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