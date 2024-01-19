Махінації з землею Київської ГЕС: для бізнесмена Мазепи проситимуть арешт із заставою у 700 млн гривень
Київ • УНН
Генеральна прокуратура просить заарештувати бізнесмена Ігоря Мазепу з можливістю внесення застави у 700 мільйонів гривень за його ймовірну причетність до земельних махінацій щодо інфраструктури Київської ГЕС.
Прокуратура наполягатиме на застосуванні до організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 700 млн. грн. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Деталі
Так, в ОГП повідомили, що подано чотири клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для підозрюваних з можливістю внесення застави.
Для організатора просять заставу у розмірі 700 млн. грн, для інших трьох підозрюваних у розмірі 500 млн. грн.
Як стало відомо УНН з власних джерел, зокрема мова про Ігоря Мазепу, якого підозрюють в організації махінації, його брата Юрія Мазепу. Для Ігоря прокуратура просить арешт з можливістю внесення застави у розмірі 700 млн. грн, для брата 500 млн. грн.
Також в Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазепі.
На сторінці УНН у Facebook можна подивитись трансляцію засідання щодо обрання Мазепі запобіжного заходу.
Доповнення
В ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.