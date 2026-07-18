Магучих покорила 2,01 м и завоевала серебряную награду Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Украинка преодолела высоту 2,01 м, показав свой лучший результат в сезоне на открытом воздухе, и уступила лишь австралийке Николе Олислагерс. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

На олимпийском стадионе в Лондоне прошел очередной этап самой престижной коммерческой серии легкоатлетических соревнований — Бриллиантовой лиги. Серебряную награду в секторе для прыжков в высоту завоевала олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих, которая преодолела планку на отметке 2,01 м. Это лучший результат Ярославы на открытом воздухе в текущем сезоне

Магучих начала выступление с высоты 1,93 м, а затем успешно преодолела 1,96 м, 1,99 м и 2,01 м.

Основная борьба за победу развернулась между украинкой и австралийкой Николой Олислагерс. Обе спортсменки взяли высоту 2,01 м с третьей попытки, однако по количеству попыток на предыдущей планке (1,99 м) первое место досталось представительнице Австралии. Тройку лидеров замкнула еще одна австралийка Элеонор Паттерсон (1,96 м).

Для Ярославы это был второй этап Бриллиантовой лиги этого соревновательного сезона после победного выступления в Рабате (Марокко). К сожалению, украинская прыгунья Ирина Геращенко была вынуждена пропустить турнир в Лондоне из-за задержки с оформлением визы