Киев • УНН
Президент Венесуэлы Мадуро приказал заблокировать доступ к соцсети X на 10 дней. Это решение принято после того, как его победа на выборах была широко оспорена, а многие страны признали победителем оппозиционного кандидата.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что он приказал заблокировать на 10 дней доступ в Венесуэле к социальной сети X, ранее известной как Twitter. Ранее Мадуро обвинил миллиардера Илона Маска, который владеет X, в посягательствах на его президентскую победу.
Пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что приказал заблокировать доступ к сети Х на 10 дней.
Ночью посты перестали загружаться в Каракасе у двух частных телефонных операторов и государственного Movilnet, подтвердили журналисты Associated Press.
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Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что "Илон Маск является владельцем X и нарушил все правила самой социальной сети".
- Никто меня не заставит замолчать. Я буду выступать против шпионажа за технологической империей, - пригрозил Мадуро.
Напомним,
Избирательная комиссия объявила президента Николаса Мадуро победителем выборов, состоявшихся в конце июля. Однако его предполагаемая победа была широко оспорена, и многие страны признали кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса настоящим победителем выборов.
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