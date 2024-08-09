Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что он приказал заблокировать на 10 дней доступ в Венесуэле к социальной сети X, ранее известной как Twitter. Ранее Мадуро обвинил миллиардера Илона Маска, который владеет X, в посягательствах на его президентскую победу.

Пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что приказал заблокировать доступ к сети Х на 10 дней.

Ночью посты перестали загружаться в Каракасе у двух частных телефонных операторов и государственного Movilnet, подтвердили журналисты Associated Press.

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Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что "Илон Маск является владельцем X и нарушил все правила самой социальной сети".

- Никто меня не заставит замолчать. Я буду выступать против шпионажа за технологической империей, - пригрозил Мадуро.

Напомним,

Избирательная комиссия объявила президента Николаса Мадуро победителем выборов, состоявшихся в конце июля. Однако его предполагаемая победа была широко оспорена, и многие страны признали кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса настоящим победителем выборов.

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