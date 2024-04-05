"Львовский арсенал" имел лицензию на импорт вооружения от Госспецэкспорта: почему это важно

Компания "Львовский арсенал", которая фигурирует в уголовном производстве по непоставке 100 тысяч минометных выстрелов для Министерства обороны, имела лицензию на импорт вооружения от Государственной службы экспортного контроля Украины. Для того, чтобы получить такой документ нужно пройти ряд проверок, пишет УНН.

Детали

Отметим, получить такое разрешение не легко. По информации Министерства обороны Украины, для этого украинская компания должна подать массив документов и пройти ряд проверок. В частности, заявление о получении полномочий на экспорт или импорт вооружения и документы, которые компания направляет в Госэкспортконтроль, рассматривают ее также в Минэкономики, Минобороны, МИД, МИД, СБУ, разведывательных органах Украины и в случае необходимости других центральных органов исполнительной власти.

При рассмотрении заявления от компании учитывается ряд факторов, в том числе ее деятельность на международном рынке за предыдущие три года и отсутствие данных о нарушении ею или ее должностными лицами законодательства, в том числе по экспортному контролю.

То есть, Госэкспортконтроль принимает решение готовит проект постановления Кабмина о предоставлении компании полномочий на экспорт/импорт вооружения или заключение о нецелесообразности предоставления ей таких полномочий исключительно при наличии информации от Минэкономики, Минобороны, МИД, других центральных органов исполнительной власти, привлеченных к ее рассмотрению, а также СБУ и разведывательных органов Украины.

Как видим, проверка компании при получении лицензии достаточно строгая, а потому Министерство обороны, подписывая контракт с "Львовским арсеналом", не имело оснований сомневаться в надежности этой компании.

Добавим

Компании-специмпортеры при закупке боеприпасов для Министерства обороны Украины берут на себя гарантии выполнения этих контрактов. По словам военного эксперта Сергея Згурца, компания-посредник, которая подпишет контракт, несет ответственность за поставку того или иного вооружения.

То есть, "Львовский арсенал", подписав контракт с Министерством обороны как специмпортер вооружения, взял на себя гарантии его выполнения и за это должен был получить 3% комиссионного вознаграждения. Но контракт до сих пор не выполнен.

Как стало известно, сейчас срок действия лицензии "Львовского арсенала" уже закончился, поэтому компания обратилась к министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь решить ситуацию с поставкой минометных выстрелов, которые были закуплены по контракту с МОУ и находятся на территории Словакии.

Напомним

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH, которую представляет Алексей Хорошаев.

Первую партию боеприпасов должны были привезти в Украину еще 20 декабря 2022 года, однако Вооруженные силы Украины до сих пор не получили боеприпасы по этому контракту. Минобороны пыталось вернуть средства, но и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств - 30% от суммы, перечисленной МОУ на счета "Львовского арсенала", - украинская компания перевела за границу, как предоплату.

Представитель SEVOTECH Алексей Хорошаев в интервью УНН сообщил, что компания закупила минометные выстрелы для МОУ по контракту с "Львовским арсеналом" на сумму предоплаты, которую им прислала украинская компания. По его словам, эти минометные выстрелы есть и готовы к отправке в Украину. Его слова подтвердились и документами, предоставленными адвокатами бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева во время судебного заседания 15 марта. А также обращениями компании SEVOTECH к "Львовскому арсеналу", Министерству обороны Украины и Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой забрать минометные выстрелы.

Редакция УНН разобралась в хронологии подписания контракта между МОУ и "Львовским арсеналом".