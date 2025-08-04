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Липецкое направление: Зеленский обсудил с бойцами 92 ОШБр имени Сирко электронную систему начисления баллов за уничтоженных врагов

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Зеленский посетил 92 ОШБр на Липецком направлении. Он обсудил с военными электронную систему начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники.

Липецкое направление: Зеленский обсудил с бойцами 92 ОШБр имени Сирко электронную систему начисления баллов за уничтоженных врагов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил воинов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко на Липецком направлении. Он обсудил с бойцами электронную систему начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники, пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Харьковщина. Встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко. Бойцы держат непростой участок фронта – Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания

- сообщил Президент. 

Зеленский также сообщил, что обсудил с военными электронную систему начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники.

Обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать

- подчеркнул глава государства. 

Также Президент вручил военнослужащим государственные награды и поблагодарил их за службу.

Честь для меня – поблагодарить тех, кто защищает нашу землю. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо за службу и за то, что не даете врагу реализовать свои планы и эффективно уничтожаете его

- добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский встретился с воинами 57-й бригады на Волчанском направлении, обсудил ситуацию и вручил награды. Воины фиксируют участие наемников из Азии и Африки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что мир на этой неделе может получить возможность остановить войну, которую ведет Россия. Он подчеркнул, что ультиматум Трампа РФ является важным, и Украина ценит его четкость.

Павел Зинченко

Войнаполитика
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Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина