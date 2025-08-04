Липецкое направление: Зеленский обсудил с бойцами 92 ОШБр имени Сирко электронную систему начисления баллов за уничтоженных врагов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил воинов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко на Липецком направлении. Он обсудил с бойцами электронную систему начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники, пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Харьковщина. Встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко. Бойцы держат непростой участок фронта – Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания

Зеленский также сообщил, что обсудил с военными электронную систему начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники.

Обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать

Также Президент вручил военнослужащим государственные награды и поблагодарил их за службу.

Честь для меня – поблагодарить тех, кто защищает нашу землю. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо за службу и за то, что не даете врагу реализовать свои планы и эффективно уничтожаете его