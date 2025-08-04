Липецький напрямок: Зеленський обговорив з бійцями 92 ОШБр імені Сірка електронну систему нарахування балів за знищених ворогів

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
15:11 • 2830 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
12:41 • 11614 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
12:06 • 25727 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 57734 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 43075 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 53303 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 61547 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 63358 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 59314 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 78961 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.4м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 83393 перегляди
Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкційVideo4 серпня, 06:13 • 18876 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg4 серпня, 06:35 • 54607 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА4 серпня, 06:42 • 80838 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв4 серпня, 09:24 • 51856 перегляди
Публікації
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
15:11 • 2830 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
12:06 • 25727 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 57734 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 216582 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 305069 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Стів Віткофф
Джастін Бібер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Харків
Реклама
УНН Lite
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto13:38 • 8526 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ13:37 • 4158 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 14701 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 336073 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 145572 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Безпілотний літальний апарат
С-300
Bild
Шахед-136

Липецький напрямок: Зеленський обговорив з бійцями 92 ОШБр імені Сірка електронну систему нарахування балів за знищених ворогів

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Президент Зеленський відвідав 92 ОШБр на Липецькому напрямку. Він обговорив з військовими електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки.

Липецький напрямок: Зеленський обговорив з бійцями 92 ОШБр імені Сірка електронну систему нарахування балів за знищених ворогів

Президент України Володимир Зеленський відвідав воїнів 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка на Липецькому напрямку. Він обговорив з бійцями електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки, пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Харківщина. Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги

- повідомив Президент. 

Зеленський також повідомив, що обговорив з військовими електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки.

Обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати

- підкреслив глава держави. 

Також Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди та подякував їм за службу.

Честь для мене – подякувати тим, хто боронить нашу землю. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую за службу і за те, що не даєте ворогу реалізувати свої плани та ефективно знищуєте його

- додав Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський зустрівся з воїнами 57-ї бригади на Вовчанському напрямку, обговорив ситуацію та вручив нагороди. Воїни фіксують участь найманців з Азії та Африки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що світ цього тижня може отримати можливість зупинити війну, яку веде росія. Він наголосив, що ультиматум Трампа рф є важливим, і Україна цінує його чіткість.

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна