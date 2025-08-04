Липецький напрямок: Зеленський обговорив з бійцями 92 ОШБр імені Сірка електронну систему нарахування балів за знищених ворогів

Президент України Володимир Зеленський відвідав воїнів 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка на Липецькому напрямку. Він обговорив з бійцями електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки, пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Харківщина. Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги

Зеленський також повідомив, що обговорив з військовими електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки.

Обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати

Також Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди та подякував їм за службу.

Честь для мене – подякувати тим, хто боронить нашу землю. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую за службу і за те, що не даєте ворогу реалізувати свої плани та ефективно знищуєте його