Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину. Об этом сообщает Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в X, передает УНН.

Детали

Сегодня, 16 апреля, латвийский Премьер-министр Эвика Силиня объявила, что Латвия отправит первую партию беспилотников Украине.

Как Латвия мы развиваем военную промышленность и способность производить беспилотники, и мы будем поддерживать Украину беспилотниками, которые производит наша промышленность - заявила Эвика Силиня.

Напомним,

14 февраля ряд стран, включая Латвию, Украину, Данию, Эстонию, Литву, Нидерланды, Германию и Швецию, присоединились к Коалиции по беспилотникам, подписав совместное письмо о своих намерениях. Однако, на следующий день к этой инициативе также присоединилась Великобритания, а позже о своем намерении присоединиться объявила Канада.

Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня