Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

Латвия в рамках работы Коалиции дронов планирует направить Украине первые дроны на общую стоимость 1 млн евро, которые уже прошли все необходимые проверки и признали их достаточно пригодными к боевым действиям. Об этом Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает УНН.

Мы работаем также в рамках Коалиции дронов, чтобы Латвия присоединилась и производила дроны, которые будут отправляться в поддержку Украины. Совсем скоро мы планируем отправить первые дроны на общую стоимость 1 млн евро. Дроны уже проверены. Наши коллеги уже признали их достаточно пригодными к боевым действиям, соответствующими всем требованиям. Поэтому мы можем еще больше привлекать и партнеров, и также сами можем хорошо скоординировать это мероприятие, которое станет платформой для других подобных инициатив в Европе и за ее пределами - сказала Силиня.

Она отметила, что в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ, Латвия внесет 10 млн евро.

Напомним

Латвия упорно хочет поддерживать Украину и в дальнейшем, поэтому уже готовит следующий пакет военной помощи, в котором предусмотрены как материально-технические вещи, так и амуниция и вооружение.