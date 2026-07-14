Курс валют на 14 июля: доллар и евро подорожали
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 44,6746 грн/дол., ослабив её на 18 копеек. Курс евро вырос до 51,0541 грн, ослабление на 19 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,6746 грн/долл., вернувшись к ослаблению гривны - за день на 18 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 14 июля на уровне 51,0541 грн/евро, ослабив гривну за день на 19 копеек.
Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,48 грн при покупке и 44,99 грн при продаже, евро - 50,79 грн и 51,41 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,65 грн при покупке и 44,80 грн при продаже, евро - по 51,15 грн и 51,38 грн соответственно.
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